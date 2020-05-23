小紅書爆紅《7天瘦手臂法》　超簡單動作教你甩掉掰掰肉

▲別讓肉肉手臂毀了美感。（圖／翻攝自小紅書/F_飯飯、IG/yuuuuukko_，以下同）

編輯/ Lily

疫情待在家不想往外跑，不小心又多了2kg，眼看著夏日即將到來，更是露出手臂的季節，手臂太肉容易顯得虎背熊腰，只要手臂一瘦下來，整個人都小了一號，日前《小紅書》博主上傳了一周瘦手臂運動，引起大家熱烈討論，超簡單動作，任誰都可以跟著瘦。

動作1 平舉畫圈

將雙臂握拳側平舉，先做順時針畫圈，再做逆時間畫圈，畫圈時手臂要保持伸直狀態，各30秒。

動作2 手臂上下擺動

將雙臂握拳向前伸直，與肩同寬將兩臂保持平行，接著手臂上下擺動，連續做30秒。

動作3：握拳擴胸

將兩手臂緊握，將手臂舉到和肩膀一樣高，接著再向外打開，就像做擴胸運動一樣，做的時候記得手臂不要下垂，做30秒。

動作4：交替上下舉

雙臂握拳屈肘，記得要手心向內，先收在肩膀位置，兩手交替向上舉過頭頂，向上舉的時候手臂要直，做30秒。

動作5：肩膀直角式

將手臂水平伸直，兩隻手臂保持平行，手肘彎曲呈90度，然後向上翻起，注意兩手臂要始终保持90度，感覺上臂有微痠感，做30秒。

動作6：躲貓貓式

手臂在胸前彎曲呈現90度，掌心向外打開雙臂，再把掌心向内收回去，注意打開和收回去的的手掌方向，做30秒。

動作7：花胳膊式

將雙手手臂合十，手臂向上伸直，手肘向後彎曲。注意再手掌不能分開的前提下，盡量將手臂做最大限度的向後彎，做30秒。

以上7個簡單動作，在家就可以輕鬆做，每天只要空下10分鐘做運動，一周就能感受到雙臂變緊實，堅持下去改善掰掰肉。

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