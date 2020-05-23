fb ig video ETtoday search mobile

小紅書爆紅《7天瘦手臂法》　超簡單動作教你甩掉掰掰肉

>

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲別讓肉肉手臂毀了美感。（圖／翻攝自小紅書/F_飯飯、IG/yuuuuukko_，以下同

編輯/ Lily

疫情待在家不想往外跑，不小心又多了2kg，眼看著夏日即將到來，更是露出手臂的季節，手臂太肉容易顯得虎背熊腰，只要手臂一瘦下來，整個人都小了一號，日前《小紅書》博主上傳了一周瘦手臂運動，引起大家熱烈討論，超簡單動作，任誰都可以跟著瘦。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作1 平舉畫圈

將雙臂握拳側平舉，先做順時針畫圈，再做逆時間畫圈，畫圈時手臂要保持伸直狀態，各30秒。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作2 手臂上下擺動

將雙臂握拳向前伸直，與肩同寬將兩臂保持平行，接著手臂上下擺動，連續做30秒。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作3：握拳擴胸

將兩手臂緊握，將手臂舉到和肩膀一樣高，接著再向外打開，就像做擴胸運動一樣，做的時候記得手臂不要下垂，做30秒。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作4：交替上下舉

雙臂握拳屈肘，記得要手心向內，先收在肩膀位置，兩手交替向上舉過頭頂，向上舉的時候手臂要直，做30秒。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作5：肩膀直角式

將手臂水平伸直，兩隻手臂保持平行，手肘彎曲呈90度，然後向上翻起，注意兩手臂要始终保持90度，感覺上臂有微痠感，做30秒。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作6：躲貓貓式

手臂在胸前彎曲呈現90度，掌心向外打開雙臂，再把掌心向内收回去，注意打開和收回去的的手掌方向，做30秒。

▲▼小紅書爆紅《7天瘦手臂法》。（圖／翻攝自IG、小紅書）

動作7：花胳膊式

將雙手手臂合十，手臂向上伸直，手肘向後彎曲。注意再手掌不能分開的前提下，盡量將手臂做最大限度的向後彎，做30秒。

以上7個簡單動作，在家就可以輕鬆做，每天只要空下10分鐘做運動，一周就能感受到雙臂變緊實，堅持下去改善掰掰肉。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

瘦手臂, 手臂.掰掰肉, 運動
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽

600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽

雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

跟著買就沒錯！寶雅「最受歡迎防曬」TOP5，放在架上默默賣 凍齡雙女神孫芸芸、金喜愛隔空撞包　卻都不知道「這樣背」才最時髦 酸類美白已經落伍！「三明治掃黑法」5款護膚品推薦　疊擦去暗沉超神速 Lisa首次直播帶貨！超短熱褲下「真實長腿現形」網驚：太誇張 夏天最需要自帶涼感的「身體乳」　推薦6款一擦降溫全身清爽 LINE「莎莉」多了兩隻新朋友！翹瀏海男是愛慕者　閨蜜綁雙馬尾超Q 史上最便宜美白保濕面膜！60歲影后「豆腐敷臉法」網讚：效果好明顯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面