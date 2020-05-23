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IU《eight》MV水光暈染唇超仙！6支口紅讓你畫出同款豐潤感

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IU最近公開了與防彈少年團SUGA的合作單曲《eight》，不到兩天觀看數就突破2千萬，與輕快的旋律不同、歌詞及MV畫面都帶有很深的寓意，連不是粉絲都會聽哭！

▲IU新歌MV水光唇。（圖／美人圈）

▲IU新歌MV水光唇。（圖／美人圈）

 MV中的妝容在韓網上也造成討論，IU畫上春夏最紅的水光暈染唇，剛剛好的水光感一點也不豬油，沿著唇周偷偷畫出去一點點、更是讓雙唇變得更加豐潤，一起看看IU水光暈染唇同款單品推薦，夏季必入手！

▲IU新歌MV水光唇。（圖／美人圈）

IU水光暈染唇推薦1：雅詩蘭黛 絕對慾望奢華唇釉，5.8ml／NT$1,200

雅詩蘭黛這款唇釉擁有獨家「玻尿酸濃萃膠囊」，上色瞬間完整釋放膠囊中的高濃度玻尿酸，瞬間為雙唇潤澤補水，刷頭設計也很特別，輕輕一抹即刻擁有唇釉般晶亮光澤卻輕盈顯色，輕鬆打造令人怦然心動的啾啾雙唇！

IU水光暈染唇推薦2：GIORGIO ARMANI 奢華訂製鏡光水唇釉，6ml／NT$1,350

GA在5月推出全新的鏡光唇釉，蘊含「嫩唇保濕精萃」深入滋潤雙唇、撫平唇紋，革命性持色膜科技輕觸雙唇瞬間轉為輕盈的水鏡光薄膜，完美持色整天，主打色選是偏奶茶、玫瑰等色調，透出淡淡血色感，對亞洲人來說也是相當好駕馭的MLBB唇。

IU水光暈染唇推薦3：YSL 奢華緞面水光染唇釉，5.9ml／NT$1,300

YSL第一支水光染唇釉，富含40%高濃度護唇水精萃及晶透顯色粒子，打造出如玻璃般晶透的細緻水光，輕盈的水感質地輕抹瞬間即賦予唇瓣飽和的色澤，改善唇部乾燥問題、減少唇紋，打造水嫩欲滴的Q彈美唇。

IU水光暈染唇推薦4：BOBBI BROWN 迷戀輕吻豐唇露，6ml／NT$980

BOBBI BROWN豐唇露添加多種保養油潤澤成份及玻尿酸，賦予雙唇充分的滋養、完全是水唇膜等級，質地稍有黏膩感、但是相當輕盈，一抹唇紋消失、雙唇超水潤。

IU水光暈染唇推薦5：M.A.C 超持色乳霜唇釉，4.7ml／NT$1,000

M.A.C第一款乳霜質地的持久型唇釉，以獨家綿密乳霜配方及保濕持色科技，讓唇釉兼顧保濕同時持色，初擦上唇是偏滋潤的水光感、幾秒後貼和唇瓣變成綿密奶油光，質地輕盈不黏膩，超美奶油光讓人愛不釋手。


IU水光暈染唇推薦6：PONY EFFECT 超聚光水唇釉，6ml／NT$690

PONY EFFECT推出全新的水唇釉，高保濕滋潤成分像是直接敷上一層美唇油、雙唇極致潤澤，一抹打造絕美水潤的水光唇、雙唇聚光超豐盈。

最後就看一下IU這支新單曲《eight》吧：

文／美人圈　圖／翻攝自IG@dlwlrma、YT@1theK (원더케이)

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

IU, 唇膏, 口紅, MV, 唇色
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