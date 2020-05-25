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女星示範白T六種穿法！韓素希貼身款顯瘦、LISA捲衣角露小蠻腰

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白T的魅力無法擋，舒適中可以休閒也可以時髦，是夏天衣櫃裡的必備單品！但白T究竟怎麼搭配才好看、有顯瘦修身效果，不會穿成睡衣感呢？讓我們一起往下看，參考女星穿搭技巧和範本吧！

穿搭技巧1：白T＋牛仔褲，萬年不敗組合！
>> 曾之喬、周揚青、宣美、秦嵐、譚松韻、楊冪、LISA

白T＋牛仔褲，兩個萬年經典的單品搭在一起，就是最不敗的神仙組合！但在這之中還是有幾點小細節可以多加留意，會讓穿搭修飾效果大增，更默默添加流行感。

好比說選擇寬版和貼身款上衣，寬版給人帥氣、有個性的感覺，因此搭配上一些俏皮時髦感的配件也絲毫不突兀，反而很畫龍點睛。

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

而貼身與窄版上衣相對基本，百搭不出錯外還很顯上胸豐滿，想秀出迷人身材的女孩值得一試。

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

另外，將上衣紮進牛仔褲之中，可以有效收腰顯瘦，同時給人俐落乾淨的感覺。但是短腿一族，或是看起來55身材的人，就不建議將衣服全部紮入褲子。

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

我們可以像譚松韻這樣，將上衣前端紮進褲頭一點點就好，以此拉長褲子的比例，讓腿無形中變修長。另外，留意將腿部最細的「腳踝」露出來也有很強的長高效果，不論是直接買九分褲或是褲管反摺都可以。

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

短褲或短裙選擇丹寧材質，簡單舒適且顯嫩有朝氣。再搭配上風衣外套和老爹鞋，就更有潮流感，給人活潑好聊天，隨時能跟人打成一片的活力感。

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

丹寧元素不是只能放下身唷，穿上單寧外套也很時髦！LISA更厲害的是上衣角又再收高一些，露出若隱若現的小蠻腰，很會搶眼球！

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）


穿搭技巧2：幽默印花T
>> 太妍、迪麗熱巴

衣櫃只有白色、素色上衣？基本款一兩件入手後，一定不能沒有幾款印畫圖案或是幽默感十足T恤，來幫穿搭增添更多趣味！

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

怎麼選擇適合自己的印花T呢？一個簡單的技巧，當你看到這件衣服的塗鴉或是字樣後，會不自覺傻笑微笑燦笑，那就絕對要把它帶回家！

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

當然，如果上面有著喜歡的圖案也別放過，或是簡單的風景印花也可以收個幾件，都是非常百搭萬用的單品。（文章中技巧5，泫雅就用了印花圖T來做變化，避免老氣變大嬸！）

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

穿搭技巧3：下半身失蹤超性感
>> Jennie

下半身失蹤是男生們公認最撩的穿法！寬鬆巨大的男友風白T，搭配上熱褲或迷你裙，露出又細又白皙的長腿，實在是讓人招架不住！

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

穿搭技巧4：白T層次穿搭，秒變時髦精
>> 曾之喬、迪麗熱巴

千層派穿搭的技巧是相對來說最難的，但時髦度最高！我們可以透過學習女星們的疊穿方式進而找到自己的風格。曾之喬的穿法就有幾分學院風，整體主色僅有黑白，寬鬆的白T疊加上針織毛衣，再搭配百褶裙和鴨舌帽，給人活力滿滿、大學生感。

熱巴的穿法簡單有個性，內裡是繁花的貼身長袖，外面是簡單的印字白T，搭配上貼身牛仔褲整體看起來隨性自在，且防曬效果十足！（笑）

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

穿搭技巧5：寬鬆剪裁慵懶風
>> 周揚青、泫雅、韓藝瑟

寬鬆落肩的衣服是棉花糖女孩的遮肉神器，可以有效把蝴蝶肉和小肚腩隱藏起來！但如果只是一件寬大白T配上貼身牛仔褲，那穿搭感就會有些乏味。

我們可以試著周揚青這樣的穿搭，配上稍微合身材且材質較為硬挺的裙裝（完全貼腰貼屁股的裙子很顯身材，好的壞的都會原形畢露唷！），可以在修飾上身同時達到視覺拉長效果，整個人的視覺比例會長高、更纖細。

泫雅絕對不是亂穿！仔細一看可以發現，白T上印花顏色和褲子是有做到呼應的，天龍藍色和盛開紅花還增添一些慵懶、春天感。

穿搭技巧6：短版露出小蠻腰會瘦，配寬褲腿爆長！
>> Angelababy、秦嵐、韓素希

最後，是想凸顯身材曲線，或長高變腿精的女孩必試的技巧！選擇短版露出小蠻腰的上衣，可以非常大幅度的拉長身材比例，拯救矮個子女孩讓腰線視覺提高。

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

風格上也是可甜美可帥氣，關鍵的是露出小肚腩這樣的小心機性感不會讓人反感，還讓人忍不住多看兩眼！

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

想再長高，寬長褲是必備！寬鬆落地的長褲非常修飾身材，且拉長腿部比例，讓整個人彷彿就有180cm的大長腿！！如果想最極致的視覺長高，短上衣＋增高鞋（高跟鞋）＋落地寬褲蓋住鞋子，默默地無痕轉骨成功！

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

以上幾個小技巧都學起來了嗎？是時候約上好姐妹買新衣啦～～

▲女星白T穿搭技巧。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自NAVER、微博＠一街拍、＠搞笑幽默叔叔、＠-IF時尚-、＠FashionStars_、＠瑞莉服饰美容

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

白T, 穿搭, 女星, 技巧, lisa, 韓素希, 曾之喬, 周揚青
fashion.net

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