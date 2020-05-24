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萌之呼吸！《鬼滅之刃》保溫杯是可愛竹筒造型　每天被「禰豆子」注視著

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編輯／Duke

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》去年在台灣引爆話題，不僅漫畫銷量上升也帶動周邊商品熱賣。日前，這部人氣動漫風光結束連載，周邊廠商為了不讓粉絲過於難過，竟攜手萬代推出電子寵物機，現在日本Animate更替《鬼滅之刃》保溫杯進行補貨，想要擁有禰豆子或是鬼殺隊嗎？那就趕緊筆記開賣時間。

由日本Animate推出的保溫杯共有兩種設計，分別為「禰豆子」以及「鬼殺隊」。前者採用綠色不繡鋼瓶身，一面寫上禰豆子三個大字，另一面則為禰豆子藏身於竹籃中，並以水汪汪大眼注視的模樣；後者同為不繡鋼瓶身，設計上帶入隊服背後的「滅」字，搭配僅有柱的日輪刀根才會刻有的「惡鬼滅殺」刀銘，如此有誠意的設計，怎麼可以不納入收藏。

▲鬼滅之刃保溫杯。（圖／翻攝自Animate官網、Medicom Toy）

▲鬼滅之刃保溫杯。（圖／翻攝自Animate官網、Medicom Toy）

▲被禰豆子水汪汪的大眼注視著，想不買都很難。（圖／翻攝自Animate官網）

▲鬼滅之刃保溫杯。（圖／翻攝自Animate官網、Medicom Toy）

▲滅字為鬼殺隊隊服背後的文字。（圖／翻攝自Animate官網）

▲鬼滅之刃保溫杯。（圖／翻攝自Animate官網、Medicom Toy）

▲僅有柱的日輪刀根才會刻有惡鬼滅殺刀銘。（圖／翻攝自Animate官網）

兩款《鬼滅之刃》保溫杯，預計會在今年7月下旬販售，購買地點為Animate官網與Amazon日本官網，目前已經開放預購，定價為日圓2,530元（約台幣700元）。

與此同時，因應《福音戰士新劇場版》將在今年上市，玩具大廠Medicom Toy便以旗下著名的BE@RBRICK玩偶為主軸，推出融入EVA初號機與夜間戰鬥主題的限量100％玩偶，並預計在近期發售，定價為日圓2,000元（約台幣560元）。

▲鬼滅之刃保溫杯。（圖／翻攝自Animate官網、Medicom Toy）

▲Medicom Toy推出夜間EVA初號機BE@RBRICK。（圖／翻攝自Medicom Toy）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 動漫, Animate, 保溫杯, 禰豆子, 鬼殺隊, , 日輪刀, 福音戰士新劇場版, MedicomToy, BE@RBRICK
fashion.net

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