《庫洛魔法使》變充電線保護套！小櫻、知世排排坐萌度加倍

編輯／Emily 圖／翻攝自gashapon.jp、amazon.co.jp

日本Bandai公司經常推出卡通人物造型的充電線保護套扭蛋，這次輪到少女們最愛的《庫洛魔法使》角色變成保護套啦！這系列以最新的《庫洛魔法使 透明卡牌篇》為主題，將小櫻、小狼、知世做成Q版娃娃，呆呆表情、排一排坐在線上也太可愛。

《庫洛魔法使》充電線保護套（Hugcot）系列扭蛋共有五款，小櫻、小狼、知世三個人物都變成Q版公仔，小可跟斯比則是平常的玩偶模樣，每一款尺寸約4公分。

小櫻頭戴小皇冠、身穿新版戰鬥服，看起來依舊華麗，但Q版表情卻很呆萌，公仔姿勢是手往前握、腳微張的坐姿，裝在充電線上，就像在騎乘魔杖飛翔一樣。

小狼款姿勢相同，身穿學校制服，但這款的頭髮看起來有些厚重。

知世款也身穿學生制服，波浪黑長髮超級美，配上Q版表情萌度加倍！姿勢是併腿側坐，看起來很淑女。

小可和斯比原本就是以Q版玩偶面貌示人，四隻腳趴在充電線上好可愛，配上張開的小翅膀，感覺很用心在保護充電線。身為粉絲超想集結全部公仔，把它們排排放、組成隊伍。

這系列扭蛋預計五月第5週在日本發行，一顆售價300日圓（約台幣84元）。另外日本Gray Parka Service公司則是推出人氣漫畫《鬼滅之刃》角色的充電線保護套，第一版有六款角色，分別是炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍，每個角色都是Q版造型，熟睡的模樣好無害，完全融化你的心。一盒包含六種，售價3,960日圓（約台幣1,106元），預計六月發售。

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