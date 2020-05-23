BV用「石頭」做手拿包！三款獵奇設計超天然　還有水晶、樹木款可選

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設計平凡、簡單的包款雖然百搭，有時卻不那麼吸引人。Bottega Veneta（BV）雲朵包能夠異軍突起，靠的就是獨特設計，如今在創意總監Daniel Lee帶領下，BV再次推出獵奇包款，分別以「水晶」、「石頭」、「樹木」打造，奇特又有趣！

▲BV再推獵奇包款。（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）

三種獵奇包款均為附有鏈帶的手拿包，首先是水晶款，採用有機玻璃做成不規則形狀，可以透過陽光照射產生琥珀色調，背著上街必成焦點。石頭款不只外型酷似，是真的使用名為「石板」的特殊材質製成，整體用拋光手法打造鵝卵石外型，不把裡面的鏈帶拿出來，乍看之下真的以為是顆石頭。樹木款以100％木材去製造，並同時使用Tuja和Karelian兩種樺木，外型堅硬，不會受到內部擠壓使外觀變形。

▲有機玻璃會隨陽光產生琥珀色調。（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）







▲以石板製作，外型酷似鵝卵石。（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）







▲使用兩種樺木製成，版型硬挺。（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）

目前水晶款、石頭款、樹木款都已經上市，定價分別為台幣237,100元、台幣130,600元、美金4,500元（約台幣135,000元）。雖然要價不斐，但背上肩出門逛街、踏青，走路都有風，有預算不妨考慮看看囉。

與此同時，由Matteo Bastiani和Chiara Rivituso創立的CAMERA60工作室，也在最近帶來超有創意的單品，一款使用Nike紅色鞋盒搭配縫線製作的Dior馬鞍包正式誕生，並且就連外頭附上的Dior Logo也一併換成Nike Logo，手藝非常驚人。

在 Instagram 查看這則貼文 New stuff on bags game（@camera60studio）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 11:17 張貼

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