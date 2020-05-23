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600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽

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文／C編　圖／翻攝自官網

在家裡度過疫情的時刻，很多人都覺得悶壞了，超想出去走走，但又不能出國，因此國內旅行成為主要的大宗，「Her和她」推出塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2500元、特價1200元，下殺4.8折等於每人只要600元，CP值相當高，旅店的地點包括台中及台南，而且各有特色，可以依照需求選擇，想來一趟有質感的城市輕旅行，再適合不過。

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

▲位於台中市東區的田中央旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券非常能靈活運用，因為有旗下9個旅店可以選擇，包括塔木德一中館、原德館、台南館、田中央旅店、南方家屋旅店、微笑73旅店、黃埔75旅店、夢想12旅店、達煦23旅店，遍及台中及台南兩地，想玩哪個城市都很方便，想來個雙城遊記，也無需花大錢，和情人、閨蜜一起說走就走。

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

▲田中央旅店帶點工業風。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

位於台中市東區的田中央旅店很值得推薦，鄰近台中車站，周邊有忠孝夜市、台中文創園區等，住過的人都給予好評，裝潢走輕工業風，將老東西與新概念結合在一起，挑高的Lobby顯得開闊，房間內部採用木質裝潢，簡約又舒適，住高樓層還可以一眼眺望城市夜景。

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

▲塔木德台南會館。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

台南也是很多人假期喜歡去的景點，那就試試塔木德台南館吧！高聳的現代風格大樓，房間是沉穩的木質調，潔白的大床以及寬敞的空間，讓人住過就難以忘記，旁邊大片的空地也非常好停車，對於開車遊玩的人來說相當方便。

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

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▲位於台中市北區的夢想12旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

另外，微笑73旅店、黃埔75旅店、夢想12旅店、達煦23旅店，各有不同的主題設計，像是微笑73旅店就很適合有小朋友的家庭，具備很多孩子的遊樂設施；夢想12旅店擁有大片的書牆以及手繪的圖書牆，喜歡拍照打卡的女孩絕對必去；而黃埔75旅店則是以陽剛的軍事風格設計，盔甲、戰士等裝潢，絕對能滿足軍事控的夢想。

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▲位於台中市中區的微笑73旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

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▲位於台中市西區的黃埔75旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

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