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企鵝躺冰箱、抽獎摸到倉鼠！動物們大鬧便利商店扭蛋　萌樣讓人心軟

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編輯／Emily　圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp、gashapon.jp

日本推特上有個受歡迎的連載四格漫畫叫《啊啊啊！客人你這樣我會很困擾！》，描繪山中一家便利商店，每天要面對柴犬、企鵝、熊貓等動物來搗亂，雖然被搞得暈頭轉向，卻總是看牠們可愛而原諒，這系列現在實體化，變成扭蛋公仔，每一款都調皮可愛，讓人想收全套。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

《啊啊啊！客人你這樣我會很困擾！》扭蛋由日本TAKARA TOMY ARTS所推出，以漫畫內容為主題，做出各種情境的公仔，共有五種款式。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

調皮的倉鼠躲進抽獎箱，探出一顆可愛的頭，鼓鼓的兩頰萌翻，但抽獎摸到一隻毛毛生物，應該瞬間變恐怖箱了。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

來自寒帶的企鵝怎麼會出現在山中，一看到超商冰箱，當然要衝過去躺在上面涼快一下，還直接進入夢鄉，完全把這當自己家。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

柴犬一向活潑好動，進去便利商店馬上不顧一切翻箱倒櫃，弄翻箱子從底下探出頭的柴柴還俏皮吐舌，雖然搗蛋讓人頭痛，但萌樣實在讓人不忍心苛責。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

懶洋洋熊貓直接倒在推車上呼呼大睡，肥肥的身軀看起來軟綿綿，反而捨不得叫醒牠，想輕輕的摸一摸，讓牠繼續睡。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

遇到這些奧客的苦主就是店員，最後一款是無奈的店員與收銀機，每天遇到動物們來鬧雖然很煩，但萌樣又會讓人心軟，這也算是種甜蜜的煩惱吧！

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

這系列扭蛋五月中旬發售，一顆售價300日圓（約台幣84元）。喜歡動物類扭蛋的話，也可以看看日本Bandai公司推出的「動物三溫暖」扭蛋系列，這系列共有五款，分別是熊貓、北極熊、巴哥犬、小熊貓、柴犬，豪邁坐姿配上瞇瞇眼表情，完全表現出在三溫暖裡的心情，看了也瞬間舒緩疲勞。這系列一顆售價300日圓（約台幣84元）。

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲動物大鬧便利商店扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

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關鍵字：

動物, 便利商店, 公仔, 扭蛋, 熊貓, 企鵝, 倉鼠, 柴犬
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