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真的會湧出精華液！韓妞都用到光光的「爆水粉餅」超狂

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文／C編

氣墊粉霜類型的底妝，是現在很多女生化妝包裡面必備的單品，但妳看過會滴水的氣墊粉霜嗎？韓國AGE20'S就推出一款「爆水粉餅」，真的不是開玩笑，用手刮一刮粉霜的表層，就會有水滴出來，超級狂，可見這款粉餅有多麽保濕！ 

▲AGE20’S,爆水粉餅,粉餅,彩妝,Her和她,Her。（圖／ IG、 IG）

▲AGE20’S超火紅的爆水粉餅。（圖／age20s_official IG）

AGE20'S歐若拉爆水粉餅不是隨便取取名，真的使用起來就會 爆水，官方影片是只要拿刮棒刮粉霜的表層，整個粉餅就會像是地下水一樣滴出水來，超級狂，因為裡面添加68%的精華成分，草本加上海洋的複合萃取成分，所以導致它的粉底非常保濕，刮出來的全部都是精華液。

▲AGE20’S,爆水粉餅,粉餅,彩妝,Her和她,Her。（圖／ IG、 IG）

▲拉花設計可以拍很多美照。（圖／age20s_official IG、ahnjoohee777 IG）

不只是精華成分滿滿，這款爆水粉餅採用三色的拉花設計粉底，以膚色作為基底，搭配上提亮的白色還有增添氣色粉紅色，可以幫助肌膚校正蠟黃感，增添粉紅好氣色，同時可以讓肌膚看起來更加白皙、透亮，走在路上自己就是Spotlight。

▲AGE20’S,爆水粉餅,粉餅,彩妝,Her和她,Her。（圖／ IG、 IG）

▲刮一刮真的會爆出水來。（圖／woobbang._.v IG、mio_franc IG）

呈現出來的妝效不但帶有光澤感，更重要的是多層次上妝也不會顯得妝容很厚重，一層可以打造出透亮感的肌膚效果，兩層就可以輕鬆遮瑕，遮住臉上的痘疤或是黑眼圈等等，一顆就可以搞定整個出門的妝容，超級方便又省時。

▲AGE20’S,爆水粉餅,粉餅,彩妝,Her和她,Her。（圖／ IG、 IG）

▲韓妞都用到光光的爆水粉餅。（圖／pionj IG）

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▲AGE20’S,爆水粉餅,粉餅,彩妝,Her和她,Her。（圖／ IG、 IG）

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AGE20’S, 爆水粉餅, 粉餅, 彩妝, Her和她, Her
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