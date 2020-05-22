蕭敬騰站台UNIQLO俏皮演繹最新UT　透露想用「這個」LOGO出聯名

▲蕭敬騰出席UNIQLO X 怪奇比莉 X 村上隆UT發表會，透露以後若要出聯名會用「這個LOGO」。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

蕭敬騰今（22日）以品牌代言人身份出席UNIQLO攜手Billie Eilish、村上隆三方聯名UT系列發表會，搶先為大家示範代表性必收款，並且相當用心的搭配了同色系球鞋，介紹時還不忘在一旁呼喊：「好看好看。」拿起要送給消費者的限量聯名鑰匙圈更是直接往口袋塞，無厘頭的答題與舉動鬧的活動現場笑轟轟，今日《ET FASHION》也特別邀請到蕭敬騰來分享穿搭技巧。

▲品牌代言人蕭敬騰出席UNIQLO X Billie Eilish X 村上隆三方聯名UT系列發表會。



本次活動除了有蕭敬騰的站台，UNIQLO還邀請了造型達人小嶼老師，來為大家示範如何利用Billie Eilish X 村上隆UT系列T恤完成不同穿搭風格，展現多變的造型，不論是運動休閒、夏日涼感或是外搭正裝單品，全都能輕鬆打造。就像老蕭提到，自己衣櫃裡有非常多的素面UT系列，可以當成外衣也可以當成內衣，更可以在運動的時候穿，一件舒適且材質好的T恤就是最實穿的單品。

▲今日蕭敬騰穿著的代表性款式，全系列NT＄590。



▲男、女模特兒今日示範款式。



不僅是在音樂圈表現相當出色的歌手，近期熱衷於畫畫、寫書法陶冶性情的蕭敬騰，也可堪稱一名藝術家了，站在一名創作者的角度，蕭敬騰大讚：「這次的聯名就是一個非常瘋狂、酷炫的聯名。Billie Eilish、村上隆他們都是我努力的對象。」本次為聯名UT示範演繹，老蕭也表示非常喜歡「三大藝術家」的合作（默默加上了自己的意思）逗得現場笑開懷。被問及若是將來有機會和任何一個品牌推出聯名服飾的話，會想使用什麼樣的代表性圖案，老蕭則是一臉淡定回答：「我會想用At Tea（署茗職茶＠）的LOGO。」絲毫不掩對自己即將於周日正式開張的飲料店的滿滿熱情，幽默回應之餘，也讓人不免期待將來是否真的有機會看到老蕭推出聯名服飾呢。

關於夏日穿搭的部分，蕭敬騰在訪問中分享個人的小撇步：「我覺得穿Ｔ恤是最好啊！很有精神。」但是如果上半身只穿T恤，沒有另外搭配外罩服裝，下身就會以長褲為主，「我自己穿是不會上面短、下面也穿短的。」而像是Billie Eilish招牌的螢光黃綠色要如何駕馭，蕭敬騰也很有一套，平時就喜歡穿亮色系的他分享：「這些比較跳耀的顏色都是屬於點綴型的。」可以利用配件鞋子、帽子或是墨鏡搭配跳色服裝，例如今日的造型便是選用了同色系的鞋款。

▲Billie Eilish X村上隆 X UT三方聯名將於5／25在網路商店登場，全台實體店鋪5／29正式販售，單筆消費內含最新UT任兩件，即可獲得Billie Eilish X村上隆聯名鑰匙圈一個。



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