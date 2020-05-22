深夜護眼法寶！蘭蔻推出「睡美人大眼包」，只送不賣

▲超可愛的睡美人大眼包，外出過夜攜帶超適合。（影／記者曾怡嘉攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

熬最晚的夜，更要給眼周最好的呵護，蘭蔻的大眼精粹與亮眼精粹霜，被譽為最強護眼CP檔。為了讓更多消費者眼部保養更有感，6／1起，凡於蘭蔻專櫃購買眼部精華搭配眼霜，即贈「睡美人大眼包」，數量有限，送完為止。

▲清爽質地加上彈力冰珠，讓眼部保養超有感。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

「眼周黑眼圈暗一階，視覺年齡老五歲！」蘭蔻大眼精萃自上市以來，備受消費者喜愛，滑順不黏膩的柔潤質地，搭配業界首創360度彈力冰珠，輕鬆不費力就能準確按摩眼周，更添加亮眼豐睫配方，呵護雙眼的同時讓睫毛更加豐盈強韌。

▲薄塗和厚敷都可以的兩用眼霜，也是默默賣的隱藏版好貨。

除了大眼精粹外，亮眼精粹霜也是保養控們的必帶好貨，薄擦一層是眼霜，厚敷則化身為眼膜給眼周深層修護，特殊的凝霜質地，一抹就在眼周肌膚形成保濕薄膜，讓內含的活性修護精華成分迅速釋放。

▲精粹加上眼霜的最強CP組合，推薦給用眼過度或是晚睡的你。（圖／品牌提供）

網友分享先用大眼冰珠來回按摩眼周，消除黑眼圈與細紋，接著再擦上眼霜加強滋潤度，即便是整晚熬夜，隔天照樣擁有明亮有神的雙眼。

▲睡美人大眼包不只夢幻可愛，連迷你版的冰珠也是原版縮小，非常用心。（圖／記者曾怡嘉攝)

限量加贈「睡美人大眼包」中，內含迷你版大眼精粹5ml、亮眼精粹霜5ml，以及一只印著 Sleeping Beauty的睡美人眼罩，引領你進入甜蜜夢鄉。可愛的粉紅大眼包 不僅能夠放眼眼罩，也可作為眼鏡包、口罩包，精緻的設計時髦又實用。

►►更多熬夜眼霜一次看





▲LA MER 濃萃修復眼霜，15ml，8,400元。

▲雪花秀 雪御活顏亮眼凝霜，20ml，2,880元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App