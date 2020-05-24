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讓老鞋迷等了15年！陳冠希ＸNike首個聯名作品「死亡之吻」強勢回歸

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編輯／Duke

淡出螢光幕前的陳冠希，一直都是亞洲潮流指標，早年由他帶起的荊棘、Adidas呼吸鞋、Nike編織鞋便可證明一切。對於陳冠希來說，最具代表性莫過於2006年和Nike的首個聯名作品Kiss of Death（死亡之吻），至今該鞋款尚未迎來任何形式的復刻。近日一則消息傳出，為潮流圈投下震撼彈，因為CLOT X Nike Air Max 1「Kiss of Death」預計會在2021年強勢回歸！

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death預計在2021年回歸。（圖／翻攝自Stadium Goods）

Kiss of Death以「針灸經絡」元素為主題，鞋頭採用大膽的透明設計，可以清楚看到鞋墊上的腳下穴位圖表，而透明鞋底下則有腳掌圖案，最後附上古書外型鞋盒，是為當時最具中國文化代表性的鞋款。後續CLOT與Nike再度合作，並於2013年推出「Kiss of Death 2」，整體設計延續上一代，但鞋面材質改用Hyperfuse提升透氣性，並讓鞋底的腳掌圖案更加清晰。

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲Kiss of Death在2006年發行，設計概念以針灸經絡元素為主題。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death。（圖／翻攝自Nike官網、Stadium Goods）

▲Kiss of Death 2的鞋面材質改變，鞋底的腳掌也更加清晰。（圖／翻攝自Nike官網s）

透過IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，CLOT X Nike Air Max 1 Kiss of Death將會在2021年回歸，同時帶來成人與兒童尺寸，不過明年到底會迎來2006年的版本，亦或是全新設計，有待日後更多消息的曝光。

此外，話題鞋款New Balance 327登場後立刻售罄，後續迎來的同志月配色以及橘、棕兩色也受到熱烈歡迎，因此New Balance便趁勝追擊，一款以深藍搭配淺藍的配色正式曝光，但是該鞋款目前未有發售消息流出，有興趣的朋友不妨先欣賞一下吧！

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關鍵字：

陳冠希, 亞洲潮流指標, Nike, KissofDeath, 死亡之吻, CLOT, AirMax1, NewBalance, 327
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