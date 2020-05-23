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30歲後的人生哲學：在意的能輕易拋去、友情長久變困難　

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▲30 歲後的斷捨離哲學。（圖／女子學提供）

▲（圖／想見你劇照）

斷捨離，這三個字在近年可說是一個趨勢。從生活環境、居家空間開始，學著捨棄一些用不到卻捨不掉丟的東西，即便過程中會猶豫，但成功後反而會有一股輕鬆感，有種「找回生活」的感覺。

年紀來到3字頭，逐漸意識到所有事情終將回歸「自我」。除了外在的斷捨離外，對於自身的本質以及對待他人的際遇，也出現微妙變化；某些人、某些事，那些曾經很在意的，漸漸可以拋開既有的束縛，進而讓我們的心靈尋獲釋放。

成長階段的變化：原來人真的會長大

▲30 歲後的斷捨離哲學。（圖／女子學提供）

▲（圖／想見你劇照）

這裡說的長大，不僅只是外貌上的改變，而是經過一連串轉折淬煉而成的果實，好比從職場新鮮人到能獨立作業的熟練職員，這之間的改變都是經過不斷地學習、取捨而來。

成長階段，我們有可能認清人性的現實，也可能學會拿捏輕重緩急，為了提升競爭力，拋開膽怯、勇敢嘗試，努力蛻變為那個從來沒有想過的自己。當再次回頭看時，發現長大不再只是說說，是真的隨著時間持續改變、強化自我的過程。

人際交友的變化：原來永久那麼困難

▲30 歲後的斷捨離哲學。（圖／女子學提供）

▲（圖／16個夏天劇照）

你會發現與身邊朋友的交際出現轉變，以前很投機的朋友，怎麼變得如此難溝通？沒講幾句話就顯得很像在「硬聊」，幾次下來，彼此在不知不覺中漸行漸遠，直到沒有聯絡為止，而且類似的情況，隨著年紀越大所累積的人數便越來越多。

事實上，人際關係是我們一輩子的功課，必須勇敢承受某些人在生命中可能只是「過客」的事實。許多時候，很多感受和喜怒哀樂都是當下的一種情緒，當時能與你產生共鳴的人，便能成為那個階段重要的朋友；然而，隨著步入職場、成家立業，當你的身分與責任不斷轉變的時候，那個人不見得也跟著改變，兩人便自然走上不同的道路。

因此捨棄一段關係並非所謂的無情、狠心，而是因為我們都必須成長、必須在對的階段與對的人相處。永久不容易，若身邊有陪伴你超過10年以上的朋友，一定要好好珍惜這份難得的情誼。

生活定義的變化：原來剛好就是最好

▲30 歲後的斷捨離哲學。（圖／女子學提供）

▲（圖／想見你劇照）

以前總想著要過理想的生活，在腦海中建構那些美好的日常，希望能掌握所有最好的、最渴望的在身邊，追求不可能的完美。

但現在反過來想：「什麼是理想的生活呢？」比起不斷逼自己做出取捨、去追逐那些比登天還難的目標，正視身邊所擁有的，然後好好珍惜是不是更重要呢？當然，生活中一定會有壓力，但多數人難免會為了那個「最好」本末倒置，甚至漠視其他更重要的東西，這份反思也是提醒著我們對於某些要求，其實「剛好就是最好」。

再次檢視「斷捨離」，是不是有不一樣的感觸了呢？有時候，我們覺得要丟掉、放棄很困難，其實所有的一切都是要讓我們能成為更好的人所產生的考驗。有得必有失、有失必有得，要留要丟、是好是壞，也往往在你的一念之間。

延伸閱讀：

我真的認識自己嗎？輕聽蘇慧倫《真面目》：揭開面紗、沉浸在內心最真實的面貌裡

邁向輕熟女之路！30 歲的「剛剛好」法則，4 個也許連自己都察覺不到的轉變

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 斷捨離, 回歸自我, 人生哲學, 成長, 人際交友, 理想生活
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