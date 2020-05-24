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人的一生在追求什麼？透過3部法醫日劇　解析情思與無常

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▲法醫題材日劇。（圖／女子學提供）

▲（圖／《女法醫朝顏、法醫女王、解剖真相劇照）

想像人的一生，都在追求些什麼呢？是舒適的生活品質、優渥的金錢待遇，還是理想中的靈魂伴侶？抽絲剝繭、深入思考後，不難發現的是，我們都渴望著能被重視，努力經營著「付出愛」與「渴求愛」的身分，直至離開人世的那一刻。

近幾年來，舉凡台灣、韓國、日本、歐美，有不少戲劇、影集、電影皆以醫療背景為題材，而法醫更是時常出現的角色。不同於一般醫生，法醫面對的是死者，經由專業的解剖、醫療知識給予社會真相外，也能察覺到更多人性對於愛的斷捨離。以下透過3部以法醫為主題的熱門日劇，讓我們從生命的輾轉中，感悟人生的情思與無常。

1.《法醫女王》

▲法醫題材日劇。（圖／女子學提供）

▲（圖／法醫女王劇照）

《法醫女王》以「不自然死亡」這件事作為戲劇本身主軸，藉由懸疑、推理的情境，從中理出被蒙蔽的真相，找出真兇還給死者與家屬公道。由日本當紅女星石原聰美領銜主演，以單元劇的方式深入刻劃「已逝之人」與「活著的人」之間情感糾葛，帶領觀眾從另一個方向審視死亡，值得我們省思與感受。

最讓編輯印象深刻的，是劇中石原聰美正試圖用言語挽救受霸凌想輕生的學生：「就算放棄生命，那些傷害你的人也感受不到你的痛苦，你的生命，是你自己的啊！」句句寫實地說出生活的無情面，卻也用直接的方式告訴世人應該珍惜人生，拋開痛苦勇敢向前。此外，由米津玄師所演唱的主題曲《Lemon》，光是聽旋律就非常催淚了，配合著《法醫女王》的劇情走向，更是融合得恰到好處。

2.《解剖真相》

▲法醫題材日劇。（圖／女子學提供）

▲（圖／解剖真相劇照）

「全日本擔任法醫的只有170人，但每年卻有上萬名往生者死因不明，要釐清真相，只能靠他們解剖。」《解剖真相》女主角是氣質女星武井咲，劇中是個獨來獨往、不苟言笑，看似對任何事情都沒有興趣的冷豔美女，卻偏偏執著於解剖，以及其中所蘊含的真相。

劇情會將武井咲設定為宛如冰山美人的冷血角色，其實是源於劇中女主角的媽媽在無預警中過世，對當時年紀小小的她來說是不容小覷的打擊，並誓言要找到母親死亡的原因而當上法醫。也許在冷酷、不懂人情世故，卻只對死者有興趣的外面下，正是女主角將對母親的愛與遺憾，投射在挖掘真相的過程中吧！

3.《女法醫朝顏》

▲法醫題材日劇。（圖／女子學提供）

▲（圖／女法醫朝顏劇照）

描述因日本311海嘯而失去母親的女主角，在尋找母親的過程中看到法醫工作的樣貌而深受感動，並在未來與刑警父親互相合作，運用法醫的專業找出事實的溫馨故事。

比起前面兩部戲，《女法醫朝顏》顯得更貼近我們的生活，劇情中的意外、生老病死都是每一天的日常，誰也無法保證明天與意外哪一個會先到來。女主角由實力派女星上野樹里擔任，劇中她同時是法醫、妻子、女兒、媽媽，多重的面向反性出現代女性的斜槓身分；亦透過角色設定的剛柔兼具，完美詮釋人們在面對所愛之人離去的永久傷害，以及擦乾淚水勇敢向前的處境心態。

雖然戲劇所闡述的是其他人的人生，但往往都有許多借鏡值得我們深入思考。編輯覺得就以上3部將法醫設為主要題材的戲劇，不僅能藉由醫療的角度獲得生活中體驗不到的專業知識，也能透過劇中每一次的生離死別中，使我們間接體悟、更加珍惜身邊的人，且不吝地守護彼此間的愛。

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 法醫, 醫療, 法醫女王, 石原聰美, 米津玄師, 解剖真相, 武井咲, 女法醫朝顏, 日本311海嘯, 上野樹里
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