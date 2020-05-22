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LINE「莎莉」多了兩隻新朋友！翹瀏海男是愛慕者　閨蜜綁雙馬尾超Q

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編輯／Emily　圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends、store.kakaofriends.com

LINE FRIENDS裡的小雞莎莉同樣擁有高人氣，這次最新系列居然多了兩隻新同伴，一隻是有著翹瀏海的男版小雞，另一隻則綁著超萌雙馬尾，原來他們都是莎莉的兒時玩伴！這個新系列除了有動畫和貼圖，還推出多款小雞娃娃，黃澄澄身體配上蛋殼，造型超Q萌。

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

「莎莉與兒時玩伴」系列介紹了兩個新朋友，有著翹瀏海的男生小雞叫做路易（LOUIE），目前正單戀著莎莉，但莎莉只把他當朋友，另一隻女生小雞頭頂有搓瀏海，還綁著雙馬尾，是莎莉的好閨蜜愛莉（ELLY）。

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

新系列在韓國的LINE FRIENDS的商店有推出多款玩偶，大隻玩偶高度約15公分，共有三款，分別是頭戴蛋殼的莎莉，以及路易和愛莉兩款。雖然新角色很像只是莎莉長頭髮，但細看五官還是有不同之處，路易有著粗粗一字眉、繫著藍色領巾，只有愛莉的嘴巴是嘟嘟的圓型。這款娃娃售價15,000韓元（約台幣363元）。

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

另一款是蛋殼玩偶系列，尺寸較小約10公分，可以當吊飾，外層是白色的蛋殼，但有長眼睛和橘色小腳，拉開拉鍊後，裡面就會孵出黃色小雞，如同真的雞破蛋而出一樣，充滿驚喜，同樣有莎莉、路易、愛莉三款。角色增加完全讓人選擇障礙發作，每款都好想要，蛋殼玩偶售價13,000韓元（約台幣314元）。

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

另一個通訊軟體角色KAKAO FRIENDS為了迎接夏日，也推出新的「檸檬系列」，Ryan和Apeach套上黃色的檸檬頭套，頭頂還有一片小綠葉，清新可愛的模樣完全融化少女心，還會散發淡淡香氣。玩偶系列售價32,000韓元（約台幣774元），另外還有抱枕款，是以兩者的頭為造型，看起來柔軟、好捏，抱著睡一定超療癒，抱枕售價36,000韓元（約台幣870元）。

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

▲莎莉新朋友娃娃。（圖／翻攝自brand.naver.com/linefriends）

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關鍵字：

Line, LineFriends, 莎莉, 小雞, 娃娃, 玩偶
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