寫筆記要用對方式！三種「整理法」清晰有效率　整理會議事項超推薦

▲（圖／Unsplash@esteejanssens）

人類的記憶力有限，必須將重要事項書寫紀錄才不至遺忘，以便日後檢視，這也是之所以要「寫筆記」的原因之一。筆記用途非常廣，舉凡整理會議事項、講座重點，紀錄閱讀筆記、待辦事項等，都可透過寫筆記的方式完成。以下介紹3種編輯日常愛用的筆記法，不僅能讓重點快速歸納，也使思維更加清晰：

1.康乃爾筆記法

▲（圖／Pinterest@BuzzFeed）

由於此方法是美國康乃爾大學的教授所發明，故稱「康乃爾筆記法」。這種筆記法有個固定格式，就是把筆記頁面分成三區塊，分別是頁面右方「筆記欄」，頁面左方「整理欄」以及頁面下方的「摘要欄」。

筆記方法為：先將進行中的內容速寫至「筆記欄」，像是事件、標題、數據或任何自己認為的重點，並在會議、演講結束後將來不及書寫完整的字詞補齊、修正。接著複習「筆記欄」內容，將重點濃縮為關鍵字並填入「整理欄」中，此步驟可有助於加深記憶，並可近一步理解筆記內容。透過整理關鍵字，可以讓日後複習筆記時事半功倍。最後，也就是康乃爾筆記法的有趣之處：在「摘要欄」寫上對這份筆記的心得、觀點或是延伸問題、聯想。此作法可測試自己是否確實吸收、理解了筆記內容，並且學以致用。

2.大綱式筆記法

▲（圖／Pinterest@Understood）

適用於任何情形下的筆記法。這種大綱法的特色是以數字或符號作為骨幹項目，並於每個大標下方延伸紀錄相關訊息，相當好上手的一種筆記法。除了能快速捕捉重點，還能維持版面乾淨整齊。

記錄方式也很彈性，除了一般慣用的數字或符號，也能選用自己看得懂的標示書寫，一切以方便為主，畢竟大綱式筆記法是為了要快速紀錄、分類重點，若花太多時間糾結版面或格式，就本末倒置了。

3.樹狀圖筆記法

▲（圖／Unsplash@mylifejournal）

將內容化繁為簡的筆記法，有助於釐清主題與主題間的層次、脈絡與關係。樹狀圖筆記法特別重視歸納能力，透過層遞書寫，使事務間的關聯性一目瞭然。樹狀圖筆記法之所以重要，是因為面對不熟悉的知識時，若沒有花心思分類，僅一股腦記錄、背誦，知識之間很容易相互混淆，造成越學越亂的結果。

舉例而言，在閱讀歷史的時候，若腦中只記得單一事件，很快就能將事件脈絡背頌完整。但若是腦中同時擁有清朝、明朝等不同時期的政策，又缺乏整理，很容易就會弄混歷史事件，例如將清朝的政策錯記成明朝，這種時候就很適合用樹狀圖筆記法了。並且，由於樹狀圖筆記法是以自身思考框架來整理，能夠於筆記過程中，將知識吸收得更徹底。

其實，無論是哪種筆記法，都是為了幫助吸收更多知識，因此不必太拘泥於筆記形式。字的美醜也並非重點，若為了將字寫工整而花費太多時間，就偏離寫筆記的目的了。找到最舒適的方法，整理屬於自己的知識庫吧！

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