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馬賽克藝術拼出孔雀錶盤　海瑞溫斯頓超限量誘藏家

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▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Premier卓時系列Precious Peacock 36mm 18K白金自動腕錶，1,750,000元（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）創辦人海瑞溫斯頓先生，曾設計一款鑲嵌蛋白石的孔雀胸針，他於1977年將此華美設計捐給Smithsonian史密森博物作為永久館藏，啟發品牌當代創作，但這回運於Premier卓時系列腕錶，且採用義大利微型馬賽克藝術與鑽石鑲嵌，於面盤呈現栩栩如生的孔雀。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓於1977年將蛋白石孔雀胸針，捐贈給史密森博物館。

義大利名城拉溫那自古以馬賽克藝術聞名天下，海瑞溫斯頓與當地藝術家合作，選用彩色玻璃塊並加熱至可塑型，當出現理想顏色時，再將其延展成長線再冷卻，切成小塊後逐步鑲嵌於金質盤上，最後再將面盤置於乾燥箱烘乾並拋光，全手工製作呈現孔雀的尊貴形體，再點綴美鑽與彩色寶石，18K白金與玫瑰金配色各有特色，限量30只。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Premier 卓時系列 Precious Peacock 36mm 18K玫瑰金自動腕錶，1,720,000元。
 

DIOR腕錶的藝術面盤則由真實羽毛詮釋，在招牌的前置自動盤錶款上，實踐高級訂製服的羽毛裙擺在舞會飛舞迴旋的模樣，推出限量88只的DIOR GRAND BAL PLUME錶，自動盤裝飾充滿原野風情的真羽毛，搭配鑽石環圈，無比華麗。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲全球限量88只的DIOR GRAND BAL PLUME錶（左）1,085,000元，另一配色款1,085,000元（圖／Dior提供）

關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, DIOR
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