fb ig video ETtoday search mobile

舉重女神郭婞淳靠「一張椅子」健身　連睡覺也穿UA恢復能量

>

▲「舉重女神」郭婞淳（右）與拳擊女王陳念琴（左）現場教學居家運動妙招。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌Under Armour與台灣滅火器樂團展開跨界合作，於今（22日）公開新歌MV「戰勝是唯一的路（The Only Way Is Through）」，邀請有「舉重女神」封號的郭婞淳與拳擊選手陳念琴站台，獲獎無數的兩人站上舞台卻略顯生澀，不過仍是專業與粉絲分享自己挑選運動裝備的眉角。

▲▼0522 UA品牌發表會及會後業配專訪選手郭婞淳,陳念琴。（圖／記者黃克翔攝）

▲東京奧運奪金熱門的「舉重女神」郭婞淳（左）與拳擊女王陳念琴（右）站台Under Armour。（圖／記者黃克翔攝）

東京奧運因疫情暫時延後，原先成為奪金熱門的「舉重女神」郭婞淳與拳擊女王陳念琴此次出席Under Armour年度精神發表， 坦言每一日都在積極備戰，以59和64公斤級冠軍目標邁進。兩人出鏡品牌年度概念新歌MV「戰勝是唯一的路（The Only Way Is Through）」，描述成為台灣之光以來的酸甜苦辣，提及家人與教練的無私陪伴，更在現場感動落淚。

▲▼0522 UA品牌發表會及會後業配專訪選手郭婞淳,陳念琴-陳立人,郭婞淳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0522 UA品牌發表會及會後業配專訪選手郭婞淳,陳念琴-陳立人,陳念琴。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭婞淳偏好六角形印花的UA RECOVER系列；陳念琴選擇UA RUSH系列訓練。（圖／記者黃克翔攝）

回到運動員最重視的運動裝備部分，郭婞淳一秒變回少女心，「我第一眼會被亮粉色系的東西吸引，再來是材質部分，因為我舉重肩膀比較寬，會特別注意服裝的肩線位置，有些不好的剪裁就會翹起來。」她也偏好UA RECOVER系列，衣著上的六角形印花，能吸收身體自然散發的熱能、轉化成能量後回饋到肌肉與組織當中，就連睡眠與日常生活都能穿著。而陳念琴則是偏好寬鬆剪裁款式，像是訓練、競賽時穿著UA RUSH系列，對於拳擊選手或是做各種出汗運動，排汗效果都相當好。

▲UA 。（圖／記者鮑璿安、黃克翔攝）

▲UA 。（圖／記者鮑璿安、黃克翔攝）

▲簡易居家運動靠一張椅子就能完成，瘦掰掰袖以及鍛煉臀部。（圖／記者鮑璿安攝）

受到疫情影響，兩人運動量不停擺，更大方傳授粉絲居家運動技巧，像是僅需一張椅子就可以完成的「瘦掰掰袖」運動，雙手撐在椅子上，就能夠進行下蹲動作，進而讓手臂線條更為緊實。或是直接做深蹲來鍛煉臀部的上提效果，鼓勵大家在疫情期間維持運動。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas推出2020全新Pride彩虹系列為多元性別認同的LGBTQ發聲。（圖／品牌提供）

此外，adidas推出2020全新Pride彩虹系列，為多元性別認同的LGBTQ（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer）團體發聲。產品設計以象徵LGBTQ族群的六色彩虹旗為靈感，打造全系列Pride彩虹跑鞋、籃球鞋與運動服飾，同時號召大眾驕傲面對真實自我，以實際行動擁抱不同，期許世界向更多元、包容的平權社會邁進。

►3步驟神補救「過期票券」　

關鍵字：

Under Armour, 運動, 滅火器, 舉重女神, 郭婞淳, 拳擊, 陳念琴
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

維密將永久關閉250家門市　銷售額大跌「虧損88億」難止血 鴨粉注意！唐老鴨 X HOLA居家聯名登場　可愛姿態越看越療癒 GUCCI放手讓模特兒當攝影師「自拍」　失控景象竟意外美好！ 歐陽娜娜全身RV低調拍美照　遭姐妹「長腿齊發」差點搶走風頭 Dappei／「個電」時代來臨！盤點5樣新奇的一人家電　單身也能好好享受生活 夢幻粉紅獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟　網美們快衝台中住一波 《The King》李敏鎬變身皇族紳士　7套正裝穿扮帥到心臟都停了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面