舉重女神郭婞淳靠「一張椅子」健身　連睡覺也穿UA恢復能量

▲「舉重女神」郭婞淳(右)與拳擊女王陳念琴(左)現場教學居家運動妙招。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安/台北報導

運動品牌Under Armour與台灣滅火器樂團展開跨界合作,於今(22日)公開新歌MV「戰勝是唯一的路(The Only Way Is Through)」,邀請有「舉重女神」封號的郭婞淳與拳擊選手陳念琴站台,獲獎無數的兩人站上舞台卻略顯生澀,不過仍是專業與粉絲分享自己挑選運動裝備的眉角。

▲東京奧運奪金熱門的「舉重女神」郭婞淳(左)與拳擊女王陳念琴(右)站台Under Armour。(圖/記者黃克翔攝)

東京奧運因疫情暫時延後,原先成為奪金熱門的「舉重女神」郭婞淳與拳擊女王陳念琴此次出席Under Armour年度精神發表, 坦言每一日都在積極備戰,以59和64公斤級冠軍目標邁進。兩人出鏡品牌年度概念新歌MV「戰勝是唯一的路(The Only Way Is Through)」,描述成為台灣之光以來的酸甜苦辣,提及家人與教練的無私陪伴,更在現場感動落淚。

▲郭婞淳偏好六角形印花的UA RECOVER系列;陳念琴選擇UA RUSH系列訓練。(圖/記者黃克翔攝)

回到運動員最重視的運動裝備部分,郭婞淳一秒變回少女心,「我第一眼會被亮粉色系的東西吸引,再來是材質部分,因為我舉重肩膀比較寬,會特別注意服裝的肩線位置,有些不好的剪裁就會翹起來。」她也偏好UA RECOVER系列,衣著上的六角形印花,能吸收身體自然散發的熱能、轉化成能量後回饋到肌肉與組織當中,就連睡眠與日常生活都能穿著。而陳念琴則是偏好寬鬆剪裁款式,像是訓練、競賽時穿著UA RUSH系列,對於拳擊選手或是做各種出汗運動,排汗效果都相當好。

▲簡易居家運動靠一張椅子就能完成,瘦掰掰袖以及鍛煉臀部。(圖/記者鮑璿安攝)

受到疫情影響,兩人運動量不停擺,更大方傳授粉絲居家運動技巧,像是僅需一張椅子就可以完成的「瘦掰掰袖」運動,雙手撐在椅子上,就能夠進行下蹲動作,進而讓手臂線條更為緊實。或是直接做深蹲來鍛煉臀部的上提效果,鼓勵大家在疫情期間維持運動。





▲adidas推出2020全新Pride彩虹系列為多元性別認同的LGBTQ發聲。(圖/品牌提供)

此外,adidas推出2020全新Pride彩虹系列,為多元性別認同的LGBTQ(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer)團體發聲。產品設計以象徵LGBTQ族群的六色彩虹旗為靈感,打造全系列Pride彩虹跑鞋、籃球鞋與運動服飾,同時號召大眾驕傲面對真實自我,以實際行動擁抱不同,期許世界向更多元、包容的平權社會邁進。

►3步驟神補救「過期票券」