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卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

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▲卸妝。（圖／pakutaso）

▲卸妝、洗臉的同時，也可以按摩。（圖／pakutaso）

文／C編

想樣變美的人絕對不會錯過任何一個可以保養的時刻，卸妝雖然目的是為了除去彩妝，但趁機以正確的步驟按摩，可以順便讓臉部線條再小一點，自然美提出4步驟的臉部卸妝教程，按照這樣的方式讓臉部更緊實，人人都有機會從U臉變成小V臉。

Step 1.

挖取約一顆櫻桃大小的卸妝膏，均勻塗抹在臉部肌膚上，然後用手指從臉部中央，輕輕推抹按摩到耳朵的位置，順便幫助臉部卸除彩妝。

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲東森自然美的超效保濕按摩卸妝膏，有著雪酪般輕盈柔順質地。（圖／記者李薇攝）

Step 2.

接著從耳部位置，使用大拇指往鼻子中央滑動，幫助臉部按摩，同時可以加強迎香穴、巨髎穴、下關穴的按壓，促進臉部循環，加強緊實度。

▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

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Step 3.

在額頭位置從眉毛畫圓按摩到髮際線的位置，能夠幫助額頭卸除彩妝之餘，做到額頭的拉提、避免抬頭紋出現。

Step 4.

最後從下巴位置畫圓，往上按摩到眼部位置，做到臉部肌膚的拉提，增加血液循環。

▲▼東森自然美 積雪草煥活舒敏護理課程，NT$2,400。（圖／東森自然美提供）

▲按摩讓臉部線條更好。（圖／東森自然美提供）

卸妝雖然時間並不長，但是透過簡單的按摩手技，可以順便做到臉部運動，切記一定要搭配卸妝膏類型的產品，才能避免拉扯肌膚，以免按摩不成還導致臉部出現細紋；自然美推出的超效保濕按摩卸妝膏，裡面添加保加利亞的薰衣草精油、椰子植物油、植物性角鯊烯，卸妝的同時可以讓肌膚保濕滋潤，使用完一點都不會乾燥緊繃。

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▲Her 自然美 卸妝膏。（圖／自然美）
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