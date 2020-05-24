怎麼練都沒有馬甲線？最常被忽略的4大關鍵　難怪腹肌出不來

▲健身許久還看不見腹肌？很可能是因為忽略了4點關鍵。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

近幾年，比起纖細紙片人體型，越來越多人追求緊實健美的身材線條，因此帶起健身運動熱潮，尤其是馬甲線、蜜桃臀更是許多女生追求的目標。而對於有在練腹肌的人，應該不少人都有這個疑問，明明認真練了好久卻連個腹肌的影子都看不到？很有可能是你因為忽略了以下4點關鍵，快從今天開始改善，讓腹肌早日出來相見。

1.缺乏有氧運動

腹肌出不來，很大的原因是體脂太高，所以做好減脂是一大關鍵。除了健身鍛鍊腹肌，有氧運動也不能少，像是跑步、游泳或跳繩，找到自己能持續做的有氧運動，並且每次做30分種以上，讓減脂效果更好。

▲想看到腹肌，飲食管理其實比運動鍛鍊更重要。（圖／翻攝IG@miyayeah）

2.忽略飲食的重要性

體脂要夠低，腹肌才能顯現，而要降低體脂，不能只靠運動鍛鍊，還要做好飲食管理，甚至可以說「吃比練更重要」！飲食上首先要減少高熱量、高油、高糖食物，像是油炸物、蛋糕甜食、飲料等都要少吃，且多吃蔬菜水果及纖維素、維生素含量豐富的食物，幫助保持身體酸鹼平衡，另外可以少量多餐的方式避免暴飲暴食。

3.訓練不到位

有些人練腹肌都是照著網路上的運動教學做，上面說做幾下、做幾組，做完就覺得有練到了，但其實真正要練腹肌，動作次數不是重點，而是要練到腹肌有發熱感。不管是用哪組鍛鍊動作練，都要確保整個鍛鍊過程一直保持腹肌用力，讓腹肌處於繃緊狀態，如果不確定自己動作是否有做到，可以把動作盡量做慢一點，就會有感覺。

▲可以輕鬆完成動作時，就該增加訓練強度。（圖／翻攝IG@twinkle_sunny7）

4.一直使用相同的訓練強度

鍛鍊肌肉時最怕一直使用相同重量，當身體逐漸習慣後，鍛煉效果就會大幅下降，一直停留在初級階段，而練腹肌也是一樣。比如當你能輕鬆做完30個仰臥捲腹後，可以開始為訓練內容增加強度，像是雙手拿啞鈴、水瓶等重物，慢慢增加重量，這樣才能提升效果。

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