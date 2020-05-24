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怕老化狂塗精華液？其實最傷肌膚的是卸妝

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記者李薇／綜合報導

很多人都會擔心自己面臨「老化」的問題，一定要看起來比同齡人年輕、娃娃臉才行，所以瘋狂地加強保養，不過其實最關鍵的竟然是卸妝！皮膚科醫師廖苑利就指出，在卸妝品常見的成分有礦物油、植物油、羊毛脂、合成脂等，用來浮起臉上彩妝及髒汙，再透過界面活性劑將油與水結合帶走髒汙，但使用不對的卸妝品，不僅造成肌膚出現粉刺痘痘問題，有可能還會引起過敏反應。

▲廖苑利,皮膚科,卸妝,洗臉,保養。（圖／pixabay、unsplash）

▲肌膚保養最重要的是卸妝。（圖／pixabay）

為了避免臉部出現過敏狀態，除了先做簡單的皮膚測試之外，還是得從根本下手，因為再厲害的保養品都只是做到護膚，修補受損肌膚，但不可能回復到無傷害的狀態，所以應該透過良好的生活習慣、溫和洗卸、細膩保養、淡妝修容四大黃金法則，讓肌膚光亮透人。

1.調整生活作息飲食習慣

如果說對肌膚的傷害最直接的傷害是用錯保養品，間接且長遠的傷害就是作息及飲食，長期不固定的作息、食用過於刺激油炸物等類食物，除了造成粉刺痘痘不說，氣色也會因精神委靡憔悴無光。

2.選對產品溫和洗卸

針對不同膚質可以選擇不同的劑型的洗卸產品，甚至平常上妝較頻繁的人可以選擇油類產品將彩妝溶解，在做過簡單肌膚測試後使用，讓臉上髒汙、多餘油脂徹底清除。

▲廖苑利,皮膚科,卸妝,洗臉,保養。（圖／pixabay、unsplash）

▲卸妝選對才是重點。（圖／pixabay）

3.柔嫩順膚細膩保養

洗淨整臉後，補滿護膚精華，依照膚質、季節狀況不同調整保養品選項，切記勿長期使用多樣產品，細部調整並適應保養品特性，讓肌膚整體優質狀況更上一層樓。

4.不必時時濃妝，淡妝修容也能美翻天

減少使用彩妝品的頻率，或是薄擦潤色即可，肌膚發生狀況時應該先看醫生不是用更多的彩妝遮蓋瑕疵，只會產生更嚴重的問題。

▲廖苑利,皮膚科,卸妝,洗臉,保養。（圖／pixabay、unsplash）

▲減少化妝頻率或是淡妝取代也可以改善膚質。（圖／unsplash）

關鍵字：

廖苑利, 皮膚科, 卸妝, 洗臉, 保養
fashion.net

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