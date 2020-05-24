fb ig video ETtoday search mobile

主婦福音！日本「蜂蜜膠水」塗抹吐司完全不髒手　網友狂推：欠買

>

編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網

早餐來一片可口的蜂蜜吐司是不少人的小確幸，不過塗抹時很容易搞得手上黏膩，對此日本文創品牌へそ文-HESOBUN有新對策，將毫無關聯的膠水與蜂蜜結合推出「蜂蜜膠水」，不僅輕鬆塗抹還能控制用量，簡直是一大福音！

▲蜂蜜膠水 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲蜂蜜膠水 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲蜂蜜膠水 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲日本文創品牌へそ文-HESOBUN與膠水廠商合作推出搞笑「蜂蜜膠水」 。（圖／翻攝自品牌官網）

日本文創品牌へそ文-HESOBUN與膠水廠商合作推出搞笑「蜂蜜膠水はちみつアラビックリ！？ヤマト」引發廣大迴響，商品的外觀上和一般的膠水完全一樣，逼真的橘色旋轉蓋子搭配細長瓶身，萬萬沒想到甜甜的美味蜂蜜就儲存在此，上頭還印製了「蜂蜜Honey」的字樣方便區別。延續膠水好拿好擠的特性，這款蜂蜜膠水只要稍微擠壓瓶身，就會發現上頭網狀的瓶蓋慢慢流出晶瑩剔透的蜂蜜，可以一邊控制用量不擔心失手，並且上端平坦的形狀與吐司也完全吻合。

▲蜂蜜膠水 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲使用「蜂蜜膠水」塗抹吐司連小孩也能輕鬆上手 。（圖／翻攝自品牌官網）

另外，塗抹吐司時也少了要清洗湯匙或是刀子的困擾，絲毫不需要擔心擠到手上，而擠膠水的方式連小孩也能輕易上手，簡直是主婦福音。商品將會在6月初於日本開賣，售價800日元（約台幣223元），消息曝光之後也引起網友直呼：「用來當膠水可能也滿黏的XD」、「欠買」、「開團購了」。此外，日本一位貓奴Rojiman突發奇想，將貓咪換季掉下的廢毛再製造，運用毛的特定顏色以及蓬鬆度製作成各式帽子，不乏鴨舌帽、華麗藝術帽等，看到貓咪無辜的臉蛋簡直太萌啦。


►3步驟神補救「過期票券」

關鍵字：

牌へそ文-HESOBUN, 蜂蜜, 膠水, 吐司, 早餐, 日本, 蜂蜜膠水, はちみつアラビックリ！？ヤマト
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人

十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人

女友們請小心！閨蜜超多的3大星座男　Top 1根本中央空調對誰都好

女友們請小心！閨蜜超多的3大星座男　Top 1根本中央空調對誰都好

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽 Lisa首次直播帶貨！超短熱褲下「真實長腿現形」網驚：太誇張 破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢 雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具 跟著買就沒錯！寶雅「最受歡迎防曬」TOP5，放在架上默默賣 全台最必吃蔥油餅TOP 10！宜蘭上榜4家　還有一間藏在外島 愛「腦補」惹的禍！出社會才懂的5個日常錯覺：以為自己買得起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面