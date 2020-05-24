主婦福音！日本「蜂蜜膠水」塗抹吐司完全不髒手　網友狂推：欠買

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早餐來一片可口的蜂蜜吐司是不少人的小確幸，不過塗抹時很容易搞得手上黏膩，對此日本文創品牌へそ文-HESOBUN有新對策，將毫無關聯的膠水與蜂蜜結合推出「蜂蜜膠水」，不僅輕鬆塗抹還能控制用量，簡直是一大福音！

▲日本文創品牌へそ文-HESOBUN與膠水廠商合作推出搞笑「蜂蜜膠水」 。（圖／翻攝自品牌官網）

日本文創品牌へそ文-HESOBUN與膠水廠商合作推出搞笑「蜂蜜膠水はちみつアラビックリ！？ヤマト」引發廣大迴響，商品的外觀上和一般的膠水完全一樣，逼真的橘色旋轉蓋子搭配細長瓶身，萬萬沒想到甜甜的美味蜂蜜就儲存在此，上頭還印製了「蜂蜜Honey」的字樣方便區別。延續膠水好拿好擠的特性，這款蜂蜜膠水只要稍微擠壓瓶身，就會發現上頭網狀的瓶蓋慢慢流出晶瑩剔透的蜂蜜，可以一邊控制用量不擔心失手，並且上端平坦的形狀與吐司也完全吻合。

▲使用「蜂蜜膠水」塗抹吐司連小孩也能輕鬆上手 。（圖／翻攝自品牌官網）

另外，塗抹吐司時也少了要清洗湯匙或是刀子的困擾，絲毫不需要擔心擠到手上，而擠膠水的方式連小孩也能輕易上手，簡直是主婦福音。商品將會在6月初於日本開賣，售價800日元（約台幣223元），消息曝光之後也引起網友直呼：「用來當膠水可能也滿黏的XD」、「欠買」、「開團購了」。此外，日本一位貓奴Rojiman突發奇想，將貓咪換季掉下的廢毛再製造，運用毛的特定顏色以及蓬鬆度製作成各式帽子，不乏鴨舌帽、華麗藝術帽等，看到貓咪無辜的臉蛋簡直太萌啦。

在 Instagram 查看這則貼文 rojiman（@rojiman）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 上午 4:10 張貼





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