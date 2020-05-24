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戰鬥機的抬頭顯示器變錶面　Bell ＆ Ross閃綠光超炫

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▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross靈感源自飛機抬頭顯示器意的BR 03-92 HUD腕錶，132,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

飛行錶款式豐富，多數從聯名飛機外型、儀表板等特色著手，但以飛行軍錶著稱的Bell & Ross，這回竟將戰鬥機的尖端電子顯示技術主化為腕錶設計，推出限量999只的BR 03-92 HUD錶，在錶上巧妙呈現將飛行資料顯示於飛行員視野範圍內透明擋風玻璃上的抬頭顯示器（Head Up Display）。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲BR 03-92 HUD腕錶採用綠色藍寶石玻璃鏡面，因此即便夜光功能未吸滿光，錶也會呈現綠色。
 

將高度表、速度表、飛行路徑等飛行資料顯示於擋風玻璃上的抬頭顯示器技術，講究清晰顯示，讓飛行員能聚焦前方目標、日夜都能清晰掌控數據，受此精密技術啟發，Bell & Ross以3層結構詮釋BR 03-92 HUD錶，最上層是印有4個直角標記的綠色藍寶石玻璃錶鏡；中層為指示分與秒的指針，指針中央刻意隱藏，呼應專業飛行儀表的類比數字相容與清晰顯示；最底層是只有一個綠色三角形標示小時的黑色轉盤。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲BR 03-92 HUD腕錶結構分別是上層印有4個直角的綠色錶鏡、中層指針與最下層的中央小時轉盤。

整體綠色調與黑色啞光錶殼對比鮮明，讓BR 03-92 HUD錶猶如抬頭顯示器，所有時數字、時標、三角標記、分鐘刻度、指標以及錶鏡背面4個直角標記，全經過Super- LumiNova® C3 綠色夜光塗層處理，吸飽光源後，在暗夜時綠得發亮。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Chronomat Frecce Tricolori義大利空軍三色箭限量錶，243,000元。（圖／百年靈提供）

同樣以飛行錶著稱的百年靈（Breitling），今年重新詮釋1984年與義大利空軍合作推出的Chronomat機械錶，獨特的Rouleaux錶帶是一大特色，為紀念這段特殊情誼，品牌特別推出限量250只的Chronomat Frecce Tricolori計時腕錶，12時位置點綴義大利航空中隊的三色箭標誌。

關鍵字：

Bell & Ross, Breitling, 百年靈, 飛行錶
fashion.net

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