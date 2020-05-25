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盤點日系「最強髮膜」！油頭皮、毛燥髮都有救　讓家裡浴室變沙龍

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▲▼揪姊妹一起買！「開架髮膜」下殺8折 。（圖／翻攝自IG、品牌提供、Unsplash）

▲趁可愛價格入手髮膜，居家護髮其實超簡單。（圖／翻攝自IG/tsubaki_shiseido）

記者曾怡嘉 / 台北報導

秀髮是女生的第二生命，好的髮質更是成就美麗的關鍵，除了做好基礎清潔，定期護髮才能養出天使光圈，去一趟專業沙龍護髮，少說就是上千元，其實選對髮膜，護髮也能在家輕鬆做。

容易入手的開架髮膜是保養頭髮的好朋友，針對不同需求要選擇不同商品，容易出油要讓髮絲不黏膩、經常染燙，讓髮質受損，則滋潤度是挑選時最重要的一環，如果是毛躁髮，也別煩惱，具修護效果的髮膜最適合。

▲▼揪姊妹一起買！「開架髮膜」下殺8折 。（圖／翻攝自IG、品牌提供、Unsplash）

▲光澤好髮質為整體感加分。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）

不過髮膜為特殊的修護保養，因此不需要天天使用，一週使用2次就足夠，當明顯感受髮絲乾荒、受損時，正是使用髮膜的好時機。使用方式有幾點要注意，一般洗髮後都會使用潤髮乳或是護髮乳，使用髮膜時建議可將潤、護步驟省略。均勻抹在髮絲上，避開頭皮。


油頭皮最愛

▲▼揪姊妹一起買！「開架髮膜」下殺8折 。（圖／翻攝自IG、品牌提供、Unsplash）

▲阿葵亞 瞬效水光髮膜230g ，特價$195元 （原價229元）

日本專為台灣研發的瞬效水光髮膜，內含8大美容精華結合微分子浸透技術，能瞬效吸收，髮絲輕盈不黏膩，打造強韌柔順髮質。

受損髮推薦

▲▼揪姊妹一起買！「開架髮膜」下殺8折 。（圖／翻攝自IG、品牌提供、Unsplash）

▲FINO 高效滲透護髮膜230g ，特價189元（原價239元）

日本女孩最愛的FINO 高效滲透護髮膜，高效滲透技術使髮根至髮梢，都能潤澤超有感，尤其適合染燙後頭髮受損狀況使用。

毛燥髮救星

▲▼揪姊妹一起買！「開架髮膜」下殺8折 。（圖／翻攝自IG、品牌提供、Unsplash）

思波綺 金耀瞬護髮膜，180g，特價298元 (原價350元 )

主打無需等待就能立刻清洗，被網友盛讚是「重生小金瓶」，主打再毛躁的頭髮都能重生，內含高效修護成分能直接滲入髮芯，打造沙龍般的護髮效果。

▲▼揪姊妹一起買！「開架髮膜」下殺8折 。（圖／翻攝自IG、品牌提供、Unsplash）

▲常染燙、造型者，建議一定要定期養護。（圖／Unsplash）

護髮不用跑沙龍，美妝品大牌資生堂舉辦開架髮膜感謝祭活動，活動期間至屈臣氏購買指髮膜可享單件8折起，任選兩件再折30元的優惠。月底預算吃緊，花小錢就能擁有柔順光澤的秀髮。

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關鍵字：

髮膜, 折扣, 日本, 資生堂, 開架, 優惠
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