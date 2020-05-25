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抗老不能等到30歲才開始！肌膚初老7大徵兆，你中了幾個

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▲肌膚初老7大症狀 。（圖／翻攝IG）

▲。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@aoihamada）

編輯／Amanda　

很多女生聽到「抗老」就覺得那是30歲以後的事或是媽媽才需要，但其實隨著現代人飲食習慣、生活作息的改變，加上空污微塵、3C藍光、壓力等各項因子侵襲下，肌膚老化的起始年齡不斷在下降，老化速度也增快，很多人20歲出頭就已經出現老化現象卻不自知。快來看看你的皮膚是否已經有以下這7個初老症狀，有的話請及早開始做好抗老保養，讓肌膚趁早開始凍齡，延緩老化。

1.肌膚變得容易乾燥

洗完臉後如果沒有馬上擦保養品，很快就會感覺肌膚乾燥緊繃，或是之前一直覺得很適用的保養品，漸漸開始覺得不夠保濕。

▲肌膚初老7大症狀 。（圖／翻攝IG）

▲臉上開始出現小細紋或表情紋變得明顯都是徵兆。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

2.開始出現細紋

某天照鏡子發現臉上開始出現小細紋、乾紋，表情紋也變得明顯，好像開始隱隱有法令紋、木偶紋的痕跡。

3.毛孔變明顯

在粉刺沒有變多、油脂分泌沒有增長的情況下，毛孔變得比以前明顯，且呈現下垂的細長形狀，是因為膠原蛋白流失，皮膚彈性不夠飽滿。

4.眼周細紋、淚溝現身

眼下多出幾條小細紋，上妝時眼周變得容易卡粉，甚至開始有淚溝，看起來容易顯得疲倦。

▲肌膚初老7大症狀 。（圖／翻攝IG）

▲肌膚暗沈、蠟黃或膚色不均的狀況越來越常出現。（圖／翻攝IG@aoihamada）

5.容易暗沈蠟黃

以前怎麼熬夜都沒事，膚質依舊很好很透亮，但現在只要稍微晚睡一點，隔天肌膚立刻變得黯淡無光，氣色差，甚至常常有蠟黃、膚色不均的感覺。

6.保養品不好吸收

越來越常擦了保養品卻感覺沒有吸收，保養越來越無感。

7.肌膚恢復速度變慢

長痘痘後好的速度比以前慢很多，痘疤淡化的時間也變更長。

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關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 初老, 抗老, 抗衰老, 徵兆, 老化現象
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