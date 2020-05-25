絨毛史努比穿上彩色字母T可愛爆棚！烤麵包機CP值超高

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@gelatopique_official、10x10官網

身為史努比控，收集周邊的慾望是無窮無盡的，許多品牌都爭相和這位卡通明星合作，日前日本居家服飾品牌gelato pique推出了史努比限定系列，不僅有毛絨絨的史努比玩偶，還有舒適的睡衣、休閒服裝；南韓文創品牌10X10也於近期推出了許多史努比生活小物，有超可愛的角色馬克杯、文具紙膠帶，還有能烤出史努比圖案的烤麵包機！

▲字母衣服史努比售價3,000日圓（約NT＄840）。



日本居家服飾品牌gelato pique以「Stay Home」為品牌宗旨，這次與史努比的聯名企劃，一口氣推出了超多款居家商品，其中療癒系的毛絨史努比玩偶最受歡迎，gelato pique特別為他們穿上不同英文字母以及顏色的小衣服，清新、低飽和度的色彩相當舒爽。

當然，還有適合春夏季節的舒適睡衣以及居家服系列，都有分男、女裝尺寸，適合情侶們當作居家情侶裝，想配一套的話也一定要入手同款設計的拖鞋！另外，簡約設計的冷水杯、收納小物同樣萌度破表，令人心甘情願付出荷包。雖然gelato pique在台灣有開設官網，不過目前此系列只有在日本販售喔，喜歡的朋友們可利用國際運送或是代購入手。

在 Instagram 查看這則貼文 gelato pique／ジェラート ピケ（@gelatopique_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 下午 5:46 張貼

接著將視野轉到文創產業興盛的南韓，知名文創品牌10x10以販售質感生活小物為主，喜歡可愛雜貨的女孩們肯定不陌生，且價錢上也相當好入手，而10x10這次與史努比的聯名系列更是可愛爆棚，為史努比卡通中每一位角色都推出了專屬馬克杯，還有公仔＋紙膠帶的組合，讓人忍不住想包套處理。

▲史努比系列馬克杯，12,000韓元（約NT＄293）。



▲史努比公仔紙膠帶組合，14,400韓元（約NT＄350）。



然而，讓最多女孩們少女心噴發的「史努比烤麵包機」則是此系列的重頭戲！純白簡約的圓弧狀外型，能將吐司烤出史努比的圖案，吃著史努比麵包當作早餐，能讓人一整天都有好心情，價格千元有找，CP值非常高。

▲史努比烤麵包機，36,000韓元（約NT＄880）。



▲史努比時鐘，19,200韓元（約NT＄470）。



在 Instagram 查看這則貼文 텐바이텐 공식 인스타그램 / 10X10（@your10x10）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 7:59 張貼

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