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不油膩反而更輕盈！夏日「用油保濕」3祕技　提升濕敷效果好有感

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▲用油保濕3祕技　夏日也不油膩 。（圖／翻攝IG）

▲其實夏天也能用美容油，用對了反而會讓保養效果更提升。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

記者張毓容／台北報導

油光滿面是最惱人的夏日肌膚困擾之一，許多女性不敢在夏天使用滋潤度高的保養品，但不斷抑制出油，卻沒有補足充足保濕成分，再加上生活壓力、室內空調與室外溫差等問題，導致肌膚油水失衡的狀況越來越嚴重。

不少人在夏季對美容油更是敬而遠之，但其實用對油、用對方法，夏日用「油」保濕反而會有意想不到的美肌效果。快把以下3招「夏日用油秘訣」學起來，讓手邊精華油化身高CP值的養膚神器，甚至幫你把夏季保養變得更簡單、更輕盈。

▲用油保濕3祕技　夏日也不油膩 。（圖／翻攝IG）

▲濕敷前先擦上薄薄一層精華油，可讓濕敷效果更好。（圖／翻攝IG@aoihamada）

1.升級濕敷效果

在濕敷前，先取幾滴美容油用雙手揉搓開，在臉上輕輕拍按上薄薄一層，再以化妝水或精華水濕敷，能提升濕敷效果，讓肌膚一次喝飽水，更補足該有油分，適合在冷氣房待了一天或長時間曬太陽而缺水乾荒的肌膚。

2.輕感鎖水法

可在化妝水或精華液後，直接用輕質美容油當作保養做後一步，取代精華液及乳液面霜，能在肌膚表面形成保護屏障，養膚同時鎖水，比後續再使用精華＋面霜，反而更清爽。很適合油性膚質或夏天不喜歡疊擦、過度潤澤感的人。

3.熱敷急救亮膚法

當肌膚狀態很差，或想改善因疲累、壓力大導致吸收不好的暗沈肌，可取適量美容油均勻塗抹於臉上，再以熱毛巾覆蓋臉部約2分鐘，溫熱效果有助肌膚循環並快速吸收營養，能幫助肌膚快速恢復元氣，透亮有光澤。

▲用油保濕3祕技　夏日也不油膩 。（圖／品牌提供）

▲ALBION 妃思雅恆白植萃美膚油，30g，NT$3,300。

由10種嚴選美白植萃與高效美白維他命油融合而成的 ALBION 妃思雅恆白植萃美膚油，添加西洋菩提樹精萃、鼠尾草油、玫瑰果油等植物萃取，能抑制黑色生成、優越保濕功效，更有極佳的舒緩效果，可修復、平衡肌膚油水平衡，同步亮白肌膚，且質地輕盈水潤不油膩。

▲用油保濕3祕技　夏日也不油膩 。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 維他命C&E精露膠囊，60顆，NT$4,250。

「美容油天后」 DARPHIN第二款美容油安瓶「維他命C&E精露膠囊」萃取亮白最有感的維他命C加上能高效抗氧的維他命E，與親膚滋養的複方植物油完美融合，完整鮮存兩種親脂性維他命原的修護力量，能幫助抑制黑色素合成、改善色素沉澱及光老化造成的肌膚損傷，並強化肌膚的防禦屏障，養出白潤光澤的透亮膚質。

▲用油保濕3祕技　夏日也不油膩 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 玫瑰果煥活精華油，30ml，NT$3,380。

東森自然美玫瑰果煥活精華油是能快速延展、易滲透的輕潤營養油，添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油、胡蘿蔔籽油及依蘭油，滴滴精純、營養潤澤，能為肌膚加上一道「潤護防水牆」。

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