星．變美 ／蔡依林「喝對水」永保少女貌　把握3個時間點很重要

▲蔡依林外型像極了少女。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

編輯 / Lily

多喝水很重要！無論是你想要瘦身、美容都好，攝取充足水分絕對不會錯。今年即將滿步入40歲的天后蔡依林的凍齡秘訣也正是喝水，她曾在陸綜上分享一天喝足2800cc的水，打破大家多喝水會水腫的刻板印象，為了讓喝水不無聊，她有時也會加入檸檬片，同時幫助排毒和美白．

▲蔡依林很注重喝水。（圖／翻攝自愛奇藝《偶像練習生》）

蔡依林之前曾在陸粽《偶像練習生》公開表示，自己每天要喝水2800cc，如果熬夜工作的話，會喝更多。喝水瘦身養顏，早就不是公開秘密，除了每天喝足量，什麼時間點喝也非常重要。

不只蔡依林，像是賈靜雯、陳意涵也都曾表示喝水的重要性，並分享喝溫水好處真的數不清，首先多喝水能促進新陳代謝，幫助排除體內多餘廢物，如此一來體重自然降下，皮膚也變好了。

起床一杯溫水

起床第一件事就是喝溫水，不但能補充晚上流失的水分，還能加強體內新陳代謝速度，提升身體運作能力，為吃不胖體質打底。

▲這身材臉蛋完全不科學。（圖／翻攝自IG/jolin_cai，以下同）

飯前30分鐘喝水

吃飯之前喝水能增加飽足感，而飯後30分鐘喝水能幫助腸胃蠕動，增加消化力。其實減重女生都知道，會先喝湯，再吃菜、肉，最後才吃澱粉，而喝水就如同喝湯道理，當水分補足，就能進一步幫助降低食慾。

下午茶時間喝水

午飯後、下半前的下午時間讓人昏昏欲睡，這時總喜歡喝手搖飲搭配甜點，度過午後悠閒時光，提醒大家可以先喝一杯水，水能有效緩解工作疲勞，同時補充身體需要的能量。

▲氣溫升高更要補足每日所需的水分。

大家說的喝水補水也有道理，喝足水分真的能幫助改善肌膚乾燥，當肌底充滿水分，膚色自然水嫩不蠟黃。一日飲水量可利用以下簡單公式計算，30歲前將體重（公斤）乘以35～40；30～54歲則乘以30～35；55～65歲則乘以30；65歲以上則乘以25。

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