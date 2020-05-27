妝・開箱／最性感的奶茶色底加！NARS全新夏妝就是要妳引人注目

記者李薇／綜合報導、攝影

NARS向來以大膽用色，帶給許多女孩玩色的樂趣，在今年夏天再度以高調的態度，推出全新自戀淨光系列，超高顏值水波鏡面包裝，看起來前衛感十足，讓人忍不住想要靠近，裡面的顏色也是好上手的大地色調，絕對是女孩必收的單品。

自戀鏡光12色眼影盤，1.4g*12，售價2300元

NARS近年推出的12色眼影盤，每次上市立刻都會被搶光光，一盒難求，這次全新推出的夏季色選，以土棕色、棕色、墨綠色作為設計，不管是彩妝新手還是老手都可以輕鬆玩色，顯色的質地使用起來可以打造飽和、俐落的眼影妝效。

自戀鏡光唇誘，5.5.ml，售價1000元

這次NARS在鏡光唇誘上面推出的顏色，都是性感的奶茶色調，擦起來可以呈現出專屬於夏季的透明感，而且可以完美的修飾唇紋，不會呈現出深邃的紋路，裸透的奶茶色調，展現雙唇的豐潤飽滿，一抹上唇絕對是目光焦點。

自戀鏡光4色頰彩盤，5.5G*4，售價1850元

夏季就是健康膚色的季節，自然的紅暈可以帶出溫柔可人的妝效，NARS全新推出的頰彩盤就以蜜桃色、粉色還有金色等作為搭配，總共不同的4格色澤，可以單擦或是混合輕刷，打造出甜蜜可愛的夏季紅潤雙頰。

在今年夏天，Dior也推出火熱的夏季彩妝，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以艷陽下的夏日運動場為靈感，大玩時尚拼接撞色，打造仲夏遊樂園，將運動場上的藍天、暖陽、人群化做耀眼色彩：湛藍、黃橙、粉紅呈現時而明艷動人、時而俏皮可愛的盛夏氣息。

經典五色眼影仲夏遊樂園限量版，5g，售價2,550元

這次仲下遊樂園限量版，總共推出兩款眼盤，以完美的落日晚霞色彩，調和亮眼橘、玫瑰粉、溫暖棕、焦糖棕，以及中間的耀眼粉，宛如被暖陽親吻過的溫暖色彩，於今夏打造絕美眼色；另一盤以「仲夏雲彩」色調為核心，宛如盛日當中天際的繽紛雲彩，揉合著活力盎然的湛藍、蜜桃粉、粉紫色與深莓色彩，為眼眸增添仲夏豔彩。

輕透光礦物蜜粉餅仲夏遊樂園限量版，容量10g，售價2,100元



在蜜粉餅上面，精緻盤面上是環環相扣的DIOR logo壓紋與光影線條紋路交織出的雙重色彩，既是修容，也是腮紅，以夏日暖陽在時光流轉中呈現的不同光澤為靈感，打造2款限量色彩，玫瑰色調搭配粉膚色的「#001光暈烤粉」能為肌膚附上玫瑰紅暈，增添溫柔可人氣質；陽光橘搭配裸膚色的「#002豔陽烤奶」則能為肌膚附上溫暖光澤，格外性感動人。