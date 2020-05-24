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PAUL＆JOE經典隔離乳新版上市，防曬力直逼「業界最高」

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▲潤色隔離霜挑得好，能減少後續底妝用量。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

對底妝研究的女生，都知道PAUL&JOE隔離乳，妝前使用幫助打造完美基底，恰好的光澤和保濕度，能賦予肌膚清透水嫩光澤，讓後續底妝更臻完美。品牌旗下的糖瓷隔離乳自2002年上市以來，一直備受女生喜愛，2020年第五代升級版全新上市。

▲▼PAUL&JOE經典隔離乳新版上市。（圖／記者曾怡嘉攝）

糖瓷隔離乳自上市以來，持續不斷更新升級，像是糖瓷絲潤隔離乳添加大量的植萃成分，能加強保濕滋潤肌膚，糖瓷防曬隔離乳含高效UV防護係數，同時抑制出油、修飾毛孔，糖瓷校色隔離乳添加薰衣草珠光因子，能校正肌膚暗沉、蠟黃、黑眼圈等問題。

▲▼PAUL&JOE經典隔離乳新版上市。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲PAUL&JOE 糖瓷防曬隔離乳，SPF50+/ PA++++，30ml，1,200元。（圖／記者曾怡嘉攝）

糖瓷防曬隔離乳第五代升級版，提供最高的紫外線UVA & UVB寬效域防曬係數，但完全不會使質地濃稠厚重，也沒有泛白不自然的問題。添加親膚性美容油幫助肌膚增添透亮光澤感，毛孔隱形粉末修飾毛孔、抑制出油，使後續的底妝更加服貼，整天維持明亮美麗妝效。

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▲▼PAUL&JOE經典隔離乳新版上市。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Dior 雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜，30ml，2,200元。

Dior也推出具備水感與高效防護力的雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜，全效阻隔UVA、UVB與環境因子對肌膚的侵擾，不易曬黑、曬傷、曬出斑。同時蘊含雪絨花複合物亮白能量，帶給肌膚防禦亮白兼具的全方位防護。

▲▼PAUL&JOE經典隔離乳新版上市。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲艾芙美 燕麥超輕感隔離乳，SPF50+/40ml，980元。

主打塗抹後3秒即乾爽，清爽質地不黏膩，添加雙重吸脂粉末，能夠吸附多餘油脂，特別推薦當作妝前隔離防曬使用，能有效提升持妝度，預防曬黑曬傷、減少脫妝。

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關鍵字：

隔離乳, 防曬, 輕盈, 高防曬力
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