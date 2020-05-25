雅詩蘭黛跨界迪士尼　快揪姊妹來化妝、領潮包，當一日網美

▲米妮控別錯過！消費滿額包款真的超有誠意。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

雅詩蘭黛的My Cover活動，今年特別與迪士尼合作，將現場打造成夢幻場景，提供消費者沉浸式互動體驗，享受專人美妝美髮服務，再與米妮合影創造最難忘回憶。

雖然不能出國，雅詩蘭黛讓你在台灣也能置身迪士尼，為了歡慶數年，今年的My Cover特別與迪士尼首度合作，將場景打造成米妮的美妝王國。不只如此更推出許多迪士尼周邊商品，完全攻陷少女心。

▲時尚撞色旅行包組，贈品豐富，價值上看1,200元。

凡臨櫃預約活動並繳交預約金500元 (可抵用產品)，或於網路預約後臨櫃繳交預約金，活動當天可獲贈時尚撞色旅行包組。購買明星底妝粉持久系列，指定產品任2件即可獲得，標語背帶潮包，消費滿6,000元，就可獲得米妮萬用牛仔帆布包。

▲雅詩蘭黛粉持久底妝系列。

▲超可愛的米妮周邊潮包，讓人難以招架。

▲玫瑰奶霜色在夏季非常適合。

活動將提供專屬美妝玩色體驗，並邀請蔡依林演唱會彩妝團隊，親自替入園的消費者訂製3大明星妝容「極簡好氣色妝」、「清新粉萌妝」與「搶眼紅絲絨個性妝」。同時更推出大人下午茶系列彩妝，首選獨家限定玫瑰奶霜眼影盤，精選6大色調，簡單就能畫出迷人眼妝。

活動時間：2020/06/03~09/06於全台雅詩蘭黛專櫃巡迴服務

▲媚比琳先前推出的迪士尼彩妝系列，也造成搶購熱潮。

開架彩妝媚比琳與迪士尼攜手跨界合作，推出迪士尼限定彩妝系列，針對品牌三大明星商品系列，推出限定米奇包裝。超炫霓虹電光的紅色米奇臉部輪廓，讓你在化妝同時，讓你彷彿置身迪士尼樂園，享受觀看夜間遊行和煙火般的感動。

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