卡地亞譜寫Santos Dumont經典傳奇　限量款鐫刻飛行器重現冒險夢

▲Santos-Dumont 18K玫瑰金腕錶超大型款，478,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）



時尚中心／台北報導

對於熱愛飛行冒險的巴西著名飛行員阿爾伯特山度士–杜蒙（Alberto Santos Dumont）而言，在飛行之際掏出懷錶閱讀時間，是多麼不便，他向好友路易卡地亞（Louis Cartier）傾訴煩惱後，路易卡地亞於1904年實現了他的願望，創作一款能於飛行之際方便讀時、亦是史上首款男士腕錶的Santos Dumont錶款，螺絲裝飾的正方形錶框設計成為經典中的經典。

▲Santos-Dumont 腕錶超大型款，錶冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，478,000元。

橫跨百年的設計，時至今日依然雋永耐看，今年卡地亞（Cartier）再將其魅力發揚光大，推出加大錶徑的Santos-Dumont XL腕錶，繼續譜寫錶界傳奇，其錶徑擴大為46.6 x 33.9mm，但保持相同的纖薄體態；磨砂陽光射線紋飾面盤顯得寬闊、大方，點綴劍形指針與羅馬數字展現一貫的優雅，而珠形上鍊錶冠、錶背鐫刻首字母S=D（阿爾伯特．山度士 - 杜蒙的簽名），都顯露的品牌的精巧設計。

▲Santos-Dumont玫瑰金與精鋼腕錶超大型款（左）249,000元，Santos-Dumont 精鋼腕錶超大型款180,000元。



與過往最大不同之處，在於Santos-Dumont XL腕錶搭載了430MC手動上鍊機械機芯，內外兼具，讓喜愛機械錶的收藏家多了新選擇，共有18K玫瑰金、玫瑰金與精鋼，以及精鋼材質3款腕錶。

▲SANTOS-DUMONT限量版鐫刻腕錶均搭載430 MC型手動上鍊機械機芯，並鐫刻山度士-杜蒙的原創設計圖。

驚喜不僅於此，卡地亞將山度士-杜蒙的飛行夢想呈現在SANTOS-DUMONT限量版鐫刻腕錶上，錶背鐫刻著山度士-杜蒙發明的飛行器原創設計圖。當中全球限量100只的鉑金材質Santos-Dumont「Le Brésil」腕錶，錶背鐫刻山度士-杜蒙的第一架飛行器「Le Brésil」的設計圖，這架1898年創造的飛行器被視為最小且最美的設計，於當年7月4日首度升空。

▲全球限量100只的Santos-Dumont「Le Brésil」腕錶。



限量300只、以18K金打造的Santos-Dumont「La Baladeuse」腕錶，則鐫刻造型前衛的飛艇「La Baladeuse」，山度士-杜蒙於1903年正是駕著它飛越首都巴黎天際，他曾希望有一天這架造型渾圓的小型單翼機能承載遊客漫遊天際；而限量500只的Santos-Dumont腕錶「n°14 bis」為精鋼材質錶殼搭配黃K金錶圈，錶背鐫刻被稱為「艙形風箏」的飛行器「n°14 bis」，曾獲得Archeacon盃冠軍、航空俱樂部（Aéro-Club）首獎。

▲全球限量300只的Santos-Dumont「La Baladeuse」腕錶。

▲全球限量500只的Santos-Dumont「LE 14 bis」腕錶。



卡地亞同時推出更稀少、僅限量30只的鉑金款Santos-Dumont「La Demoiselle」腕錶，錶背鐫刻山度士於1908年創作的「La Demoiselle」設計圖外，還結合他從未離開的巴拿馬元素，巧妙為錶帶加入巴拿馬編織設計，而面盤中央方塊也以編織圖案裝飾，且傳統上融入VII字型之間的「Cartier」標誌改由「Santos」取代，隨錶另附棕色鱷魚皮錶帶、錶盒與袖扣，一同珍藏於精美漆木盒中，獻給品味卓越的男性。

▲搭配巴拿馬布質錶帶Santos-Dumont「La Demoiselle」腕錶，另附棕色鱷魚皮錶帶。



▲限量30組的Santos-Dumont「La Demoiselle」腕錶套組，真漆木盒內含鱷魚皮錶盒與袖扣，1,340,000元。