GUCCI宣布往後一年只辦兩場秀！且未來將不再被「季節」框架

記者王則絲／外電報導

一年不僅有分為春夏、秋冬兩次最重要的時裝周，許多品牌也會選擇在兩大季度之間增加早春度假系列以及早秋系列發表，每年都相當繁忙且耗費眾多資源的時尚盛會在今年疫情下受到不少影響。GUCCI創意總監Alessandro Michele昨日公布了數個月來的日記內容，並宣佈將摒棄傳統日程，未來一年只會辦兩次時裝秀。

▲GUCCI今年米蘭時裝周秀場。（圖／品牌提供）



全球因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各行各業都被打亂了步調，GUCCI創意總監Alessandro Michele於數個月來的防疫期間內，將內心的憂慮、領悟以及思考寫成日記，並於官方IG發佈了6篇日記內容，Alessandro Michele表示這場災難讓他明白了人類是多麼愧對於大自然，凡事做得太過火、又太傲慢，他認為：「我們忽略了我們是一個物種，如今才會喘不過氣。」、「我感到自己迫切需要改變工作方式，一直以來我都樂於改變，並從中得到快樂，但面對這場危機讓革新不能再被延遲。」其改變的方式便是透過消除不必要的東西來淨化本質。

▲Alessandro Michele。（圖／翻攝自IG@gucci）

因此Alessandro Michele決定放棄遵循時尚大秀的傳統時序，眾多品牌包括GUCCI多年來皆按照早秋系列、秋冬系列、早春度假系列以及春夏系列的既定時程，Alessandro Michele認為這些已是陳腔濫調、不合時宜的框架，宣佈：「未來每年我們將只見面兩次。」意即將每年四次時裝秀減少為兩次，且不再以「季節性」春夏、秋冬為命名，將改以古典音樂、語言取代，此消息一出瞬間受到時尚圈矚目。由歷史慢慢累積奠定下來的傳統時序，必定有它的理由，但卻不見得適用於每一個時代，打破遵循已久的規則需要準確的判斷力以及勇氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 上午 11:20 張貼

日前YSL於官方平台宣布退出今年巴黎時裝周，且2020年下半年將缺席所有時裝秀場合，5、6月正時逢早春度假系列舉辦時間，許多品牌包括Dior、Hermès、MAX MARA、Chanel⋯⋯都紛紛決議取消、無限期延後大秀，GUCCI原訂5月18在舊金山舉行的2021早春秀也告吹，或許這段空窗期能夠讓品牌們有更多的時間重新規劃、調整步調再出發，也令人不禁猜想其他品牌是否也會走向精簡的道路。