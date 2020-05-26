Angelababy《奔跑吧》相中「台牌」禮服　夢幻亮片裙美出新高度

▲Angelababy（楊穎）回歸大陸綜藝《奔跑吧4》，先導片就換上台灣訂製婚紗品牌禮服。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星Angelababy（楊穎）持續回歸大陸綜藝《奔跑吧4》，近日前導片悄悄釋出，只見皮膚雪白的Angelababy特地換上了華麗禮服出鏡，公主風淡粉色蓬裙順勢美出新高度，然而作品驚喜出自台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA，讓網友直呼：「女神！」

▲Angelababy相中台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列裙裝，平口亮片設計彰顯好身材 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy以《奔跑吧4》老班底身份與鄭愷等人搭檔，作為備受關注的第四季前導，Angelababy特別換上了夢幻平口禮服出鏡，使得顯瘦鎖骨若隱若現，仔細看裙身精緻佈滿了點點亮片，在行走之餘仍是閃閃發光，而淡粉色系則是將她肌膚襯托得更為白皙。此外，禮服的貼身剪裁彰顯姣好身型，收腰設計更是讓Angelababy的招牌螞蟻腰完美流露，搭配蓬鬆下襬收尾，整體線條十分曼妙。然而更讓網友意外的是，裙裝出自台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列，出眾的珠繡技術帶出古典卻現代的設計感，受到Angelababy演繹更是美出新高度。

▲Angelababy隨後換上Michael Kors簡約條紋連身褲，氣質截然不同 。（圖／翻攝自微博）

不光如此，造型多變的Angelababy隨後換上Michael Kors簡約條紋連身褲，散發幹練氣質與禮服截然不同，俐落剪裁巧妙貼合身材，最大亮點莫過於短褲下藏著一雙筆直長腿，Angelababy腳踩高筒Dr. Martens，親民穿搭卻絲毫不減星味，更是加分不少。畫面公開之後也獲得網友大讚：「女神」、「造型很可」、「淡粉色禮服那套太美了。」

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