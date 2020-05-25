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600元住一晚特色旅店！老屋、運動風隨你挑　台中台南9家任選

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▲Her塔木德九館聯合住宿券。（圖／Her）

▲台中田中央旅店將老屋的特色與新風格融合。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。（圖／翻攝田中央旅店臉書）

編輯 / Evangeline

不是每次的旅行都需要很複雜，一定要沒去過的地點、塞滿行程，簡單、舒服、換個城市走走，一樣紓壓。台中、台南都是易達性頗高的大城市，Her和她推出的「塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券」是促成小旅行的最佳幫手，原價2,500元，特價1,200元，也就是每人600元就搞定，說走就走。

▲Her塔木德九館聯合住宿券。（圖／Her）

▲田中央旅店鄰近台中逢甲商圈。

所謂「九館聯合雙人房住宿券」，意即塔木德酒店集團旗下的9家旅店可以任選，包括位在台中的一中館、原德館、田中央旅店、微笑73旅店、黃埔75旅店、夢想12旅店，以及位於台南的台南館、南方家屋旅店、達煦23旅店，每家地點不同、風格也不同，輕鬆達成各式需求。

▲Her塔木德九館聯合住宿券。（圖／Her）

▲黃埔75旅店走輕工業風。

台中的原德館鄰近逢甲商圈，風格簡單、舒適，最近更與台中知名的「品麵包」合作，在原德館內就能買到好吃麵包，田中央旅店是復古中有新意，近台中後火車站，大家到宮原眼科吃冰買餅、逛逛忠孝夜市都相當方便，微笑73旅店，一走進大廳會誤以為進了咖啡店，靠窗的吧檯桌、放著各種異國風情抱枕的沙發，舒服又自在。

▲Her塔木德九館聯合住宿券。（圖／Her）

▲南方家屋很有家的舒適與在地氛圍。

府城的文化風情，總是讓人流連，位於台南南方家屋正如其名，以家為概念，運用大量在地素材如鐵窗花、舊紅磚、老木樑，打造出旅人在台南的家，鄰近國華街、保安路的達煦23旅店，又是截然不同的風格，以運動為主題，相當特別有趣，像小型運動場的裝潢，被形容是美照拍不完，是不是很想一探究竟！

▲Her塔木德九館聯合住宿券。（圖／Her）

▲Her塔木德九館聯合住宿券。（圖／Her）

▲運動風的達煦23旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1,200元。點我購買。

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