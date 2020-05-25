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專治細軟扁塌！網搜蓬鬆「秀髮神器」，髮根立刻站起來

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▲▼專治細軟扁塌！網搜蓬鬆秀髮神器 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲濕氣高、頭皮出油，細軟髮就會有扁塌困擾。（圖／翻攝自IG/aveda、yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

和盛夏比起，換季時的忽冷忽熱才是頭皮敏感的高峰期，特別在悶熱潮濕的梅雨季，肌膚調節力弱，加上沒有正確清潔，讓頭皮發癢、髮根扁塌通通出來亂，如果有以上困擾，不妨試試以下建議。

據美髮沙龍調查，有頭皮困擾的客人在換季期間會暴增兩倍。但其實這是因為換季期間抵抗力較弱，才會讓一年四季都存在的頭皮問題更明顯、更難以控制。

面對悶熱潮濕、染燙傷害、頭皮頭髮沒有分開保養、作息不正常等無所不在的破壞因子，其實就像對抗病菌一般，只要在換季期間做好「正確清潔、補充營養、多多梳頭」三步驟，就能維持健康狀態並提升自身防禦力。

▲▼專治細軟扁塌！網搜蓬鬆秀髮神器 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲AVEDA 蘊活精華Head SPA（含洗髮），1,800元起。

AVEDA專為細軟髮、壓力族群設計的專業級養護SPA，溫和清潔頭皮及毛孔四周的堆積角質，再注入人蔘、薑黃、橙皮、虎杖花及 AVEDA專利酵母配方等豐沛營養，搭配頭皮按摩技法，促進血液循環，維持頭皮柔軟彈性並增強吸收營養，讓毛囊更健康。

▲▼專治細軟扁塌！網搜蓬鬆秀髮神器 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BOTANIST 植物性洗髮精（彈潤蓬鬆），550元。

濕氣加上暑氣讓秀髮塌軟無型嗎？BOTANIST引進植物性彈潤蓬鬆洗護系列，添加由乳酸桿菌、豆乳發酵液、谷氨酸、香橙果精華等植物髮絲補修成分，填補髮絲內部的空洞，恢復秀髮的彈潤張力。洗護產品皆為無矽靈配方，細軟髮更能安心使用。

▲▼專治細軟扁塌！網搜蓬鬆秀髮神器 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲艾瑪絲 玫瑰強健豐盈洗髮精，400ml，550元。

艾瑪絲高階洗髮精添加明星成分甘草次酸與檸檬酸，調理頭皮同時溫和代謝老廢角質，洗後秀髮散發玫瑰清新香調，扁塌髮根立即站起來。

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關鍵字：

梅雨季, 細軟, 扁塌, 提案, 美髮, 秀髮, 蓬鬆
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