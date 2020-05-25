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星巴克爆款美人魚星冰樂半價！5／25買一送一　cama café、西雅圖也推優惠

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▲魔幻美人魚星冰樂。（圖／記者林明瑋攝、星巴克提供）

▲星巴克5／25推星光買一送一 ，新品嚐鮮超划算。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

5月夏季天氣正式來臨，連鎖咖啡業者推優惠也不手軟，加上季節新品加持，選項變多又能享優惠價感覺賺很大，星巴克今（5／25）起至5／26限定2天，推出「星光好友分享日」，從下午4點起至晚上8點至店內，購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，連新出的話題商品「魔幻美人魚新冰樂」也在優惠之列。而cama café、西雅圖則有單一特價與折扣券讓民眾搶便宜。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

▲星巴克5／25推星光買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

星巴克5月優惠大放送，時間邁入5月最後一周更是做好做滿，推出5／25、5／26限定兩天星光好友日，晚上下班後購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯免費，現在揪好友還來得及！每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，部分門市不提供優惠活動。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

另一咖啡連鎖cama café，近期推出黑絲絨系列新品，包括特調咖啡、黑絲絨拿鐵、黑絲絨鮮奶茶3款，售價從75元至85元不等，針對5／30、5／31、6／6、6／7共4天期間內，購買黑絲絨特調咖啡，也可享新台幣59元單一特價。

▲cama café,買一送一。（圖／cama cafe提供）

西雅圖極品咖啡則祭出「老饕分享券」，提供晨間及午後時段共24種振興優惠，6／30前至店家出示紙本或店子票券，皆可兌換指定優惠，依時段提供包括點購任一早餐套餐飲品升級拿鐵、第二杯美式咖啡半價、飲品第二杯半價、冰防彈咖啡買一送一等。

▲西雅圖優惠券。（圖／翻攝西雅圖極品咖啡官網）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 西雅圖, cama café
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