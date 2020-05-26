「企鵝刷具」呆萌臉融化你的心！圓滾滾造型、黑白軟毛上妝超療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自hkds.tokyo、store.disney.co.jp

日本廣野縣熊野町出產的手工刷具非常有名，品質有保證之外，也會推出聯名款來搶功荷包，先前的拉拉熊刷具就可愛到不行。這次合作的對象是JR東日本的吉祥物「Suica企鵝」，有著呆萌表情的企鵝，被做成圓型化妝刷，造型讓人少女心噴發，根本捨不得用。

企鵝刷具的「Suica企鵝」是日本地鐵JR東日本的吉祥物，由插畫家坂崎千春所繪製，黑白配色與呆呆表情超級可愛，也因此累積大量粉絲，推出眾多周邊商品。企鵝這次則變身為化妝刷，用黑、白兩色刷毛拼出企鵝的臉，底部也有企鵝圖案，圓滾滾設計讓女孩們超心動。

刷具不只長得好看，本身品質也很優質，與有著日本第一筆刷產地之稱的熊野合作，當地出產的筆刷使用傳統技法、手工製作，刷毛材質柔軟，拿來當底妝刷或蜜粉刷都適用，在肌膚上觸感舒服，妝容也能服貼。但由於純手工製作，每張企鵝臉會有些微不同，全部獨一無二。

企鵝刷具已經於5月20日在官網開賣，售價6,050日圓（約台幣1,690元）。對可愛刷具沒有抵抗力的話，也可以看看先前日本迪士尼商店與美妝品牌Witch’s Pouch的聯名彩妝，這系列以藝術家和色彩為主題，當中的刷具組包裝印上米奇打扮成小畫家的圖案，內含眼影刷、腮紅刷等共五款不同用途的刷子，特別的是刷毛尖端做成粉橘、綠、紫…繽紛色彩，就像沾了顏料的水彩筆。售價2,090日圓（約台幣583元）。

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