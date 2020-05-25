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韓素希森林系造型網讚：精靈　挑戰下衣失蹤超撩人

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記者王則絲／台北報導

飾演《夫婦的世界》小三一角而爆紅的新一代女神韓素希，近期頻頻登上雜誌、擔任代言，多張美照不間斷釋出，令粉絲們存到手軟。今日又上傳了一組絕美雜誌照，一襲蕾絲透視洋裝襯托著雪白肌膚，仙氣噴發網友們大讚：「根本是森林裡的精靈。」畫風一轉，日前貼出的居家形象照則是既慵懶又撩人，下衣失蹤的造型若隱若現，輕鬆駕馭性感風格。

韓素希這次登上韓版《DAZED雜誌》6月號，拍攝了一組與法國香氛品牌Goutal Paris合作的廣告大片，為呼應香氛主題一口氣換上了4套造型與妝容，其中這張韓素希身穿白色蕾絲透視洋裝，並圍繞著許多小花朵，活脫脫像是個從森林中竄出的精靈，就連幕後側拍畫面都美到不行，令粉絲們狂讚：「救命！神顏值。」、「是真的仙女。」

另外三套造型同樣是以花卉為主題，韓素希畫上了粉紅色眼妝，以詮釋香氛的甜美氣息，雪白無瑕的肌膚閃閃發亮令人稱羨。貼文中最後一張穿著裸色禮服的韓素希，這個角度激似宋慧喬，也引起網友們的討論：「不愧是小宋慧喬。」、「我怎麼覺得比宋慧喬漂亮了？」

然而不久前韓素希還上傳了一張穿著長版毛衣、躺在床上的慵懶居家照片，原來同樣也是替香氛噴霧品牌F-Diary拍攝代言，與森林系氛圍的雜誌大片不同，這組形象照片以舒適的米色調為主，韓素希隨性躺在溫暖光線中，且身上的寬鬆毛衣僅稍微蓋住屁股的長度，再利用軟萌的妝容與眼神製造反差感，令整個畫面充滿性感氣息。

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關鍵字：

韓素希, 夫婦的世界, 宋慧喬, 雜誌, dazed, 美照, 女神
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