直擊／誠品新24小時書店大公開　書店、音樂館、市集有吃有玩不無聊

記者蔡惠如／台北報導

燈亮了20多年的「全日書店」誠品敦南，因應所在建築物申請都更，即將在5月底正式熄燈，誠品董事長吳旻潔在上月23日，正式宣佈接棒24小時書店的分店為信義誠品，且善用該分店的大面積，除了書店之外，還有24小時唱片行、生鮮超市與eslite café，用「升級」來創造台北人深夜對書店的新回憶。

全新24小時的誠品信義店，將以「生活與晝夜閱讀的博物館」為主題，3樓書店涵納逾17萬種書籍選物，書量是敦南店的1.8倍，且包括首度成立的「外文專區」與「藝術專區」，其專區擁有6000種選書，並每季與國際大型出版社策畫藝術專區主題，此外全台唯一24小時唱片行、生鮮超市也將登場。

而書店首度現身的還包括全新改裝的eslite café，從上午8點營業至凌晨1點，除了有每日新鮮直送蔬食麵包，另提供小籠包、牛肉麵，夜晚還提供燒餅蔥蛋、牛肉麵、雞爪凍滷味拼盤等在地庶民小吃，搭配深夜微醺調酒，欲串連信義區百貨推動已久的「深夜食堂經濟」，24小時信義書店即將在5／29提前試營運，與敦南店達到「無縫接軌」。

5／31敦南誠品閉幕當天，規劃24小時不停歇活動，從凌晨00：00起，多位名作家接力展開連續18小時不間斷「講座馬拉松」，詹宏志、陳文茜將現場開講，下午2點鐘由台灣首位太陽馬戲團前首席舞者張逸軍，引領舞者以精湛的舞蹈表演；晚間7點則在戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，由人氣樂團旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白、陳昇等輪番接唱，當天也提供「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到新24小時書店誠品信義店。

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