最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

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現在這個世代「公主病」已經慢慢普及，誇張點連奉茶倒水都成為日常，不過有些男生偏偏不把傲嬌當成病，越是要求多、越是麻煩的女生反而更能吸引他們，從星座角度來看，最愛麻煩女的星座男Top 3 ，看看你的他上榜沒！

Top 3 天蠍男

天蠍男是出了名的熱愛挑戰，通常越難征服的女生在他們眼裡就成為極品，並且在曖昧時就能發現，若是女生太依賴天蠍男，他們就會慢慢疏遠，俗話說「得不到的最有吸引力」簡直就為天蠍男量身打造，所以想要套牢天蠍，謹記別讓他們猜透妳。

Top 2 射手男

射手男看似高冷難以駕馭，其實心智就和長不大的男孩沒有兩樣，這也就不意外麻煩女是他們的天菜，因為射手很喜歡自己被需要的感覺，最好是生活大小事都依賴射手，那麼相處起來就會很融洽，請記得和射手交往千萬別提什麼人生大道理，反而會嚇跑他們，只要命中射手「及時行樂」的個性就無往不利了。

Top 1 雙魚男

雙魚男在愛情裡簡直就變了一個人，甘願為對方赴湯蹈火，一句話就可以犧牲自己的全部，當然這也源自雙魚愛幻想、不切實際的個性。他們從不覺得對方的要求很麻煩，反而會認為是自己應該要成全，或許也可以這麼說，不是雙魚喜歡麻煩女，而是他們的寵溺把另一半栽培成了麻煩女。

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