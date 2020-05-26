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Bell ＆ Ross灰白迷彩錶耍帥　想低調換黑錶帶就行

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▲▼迷彩錶 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 03-92 WHITE CAMO迷彩錶限量999只。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迷彩圖案是經典圖騰之一，設計向來強悍的Bell & Ross多次推出迷彩圖案錶款，特別是與日本潮牌BAPE合作的迷彩錶款，一推出旋即被搶光，足見聯名錶的威力，今年品牌再加入生力軍，推出灰色與白色構成的迷彩圖案腕錶BR 03-92 WHITE CAMO，顏色不沉重，更適合夏日穿搭。

▲▼迷彩錶 。（圖／公關照）▲▼迷彩錶 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 03-92 WHITE CAMO迷彩錶，附黑色橡膠錶帶供替換，130,400元。

Bell & Ross BR 03-92 WHITE CAMO腕錶的錶殼為啞光黑色陶瓷，面盤與小牛皮錶帶則布滿灰色與白色組成的迷彩圖案，想要低調一些，可換上黑色橡膠錶帶，只留下迷彩面盤當主角；Hublot（宇舶錶）也曾與義大利精品名牌Italia Independent共同推出迷彩圖案的Hublot Big Bang Unico Italia Independent聯名腕錶，最大特色是運用業界首創的鍍鋁碳纖維技術（Texalium®），於迷彩錶殼呈現金屬幻彩的質感，同樣配備2條錶帶，一款由古典軍裝風的絲光卡其布料製作，另一條錶帶條則是現代軍事裝備中常用的SuperFabric®材質。

▲▼迷彩錶 。（圖／公關照）▲▼迷彩錶 。（圖／公關照）

▲Hublot IG BANG UNICO ITALIA INDEPENDENT聯名腕錶，綠色款與黑色款各976,000元。

1萬元左右的價位也有霸氣的迷彩錶可供選擇，CASIO G-SHOCK首次與British Army英國陸軍攜手推出GG-B100BA-1A聯名錶款，以具備防泥防塵、四大感應器與藍牙連結功能的MUDMASTER泥人系列腕錶為藍本，搭配印滿英國陸軍軍服著名的多地形迷彩的錶帶，其特殊紀念包裝也採相同設計，吸引軍事迷目光。

▲▼迷彩錶 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與英國陸軍合作的GG-B100BA-1A腕錶，14,000元。

關鍵字：

Bell & Ross, Hublot, G-SHOCK
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