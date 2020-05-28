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把巧克力在腳上！Kitkat、健達繽紛樂變厚底拖 　沒甜味有潮味

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編輯／Emily　圖／翻攝自10x10.co.kr

身為巧克力控，絕對熟悉KitKat、Snickers、健達巧克力這些常見品牌，常會隨身備著一些，嘴饞時偷吃。現在韓國10×10推出一系列以巧克力包裝為主題的拖鞋，外包裝竟然用塑膠密封袋裝，拎著它就像買了特大包巧克力！拖鞋鞋面也以巧克力包裝設計，讓你隨時把最愛的零食穿著走。

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

#健達巧克力

健達出奇蛋是很多人的童年回憶，有吃又有玩具超滿足，長大後還是會買健達繽紛樂來懷念一下。這款零食拖鞋把品牌名轉換「Kind of Challenge」，但招牌的字體與白橘配色包裝，還是一眼就能認得。

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

#KitKat巧克力

KitKat巧克力是每次去日本必買的伴手禮，紅白配色包裝大家一定不陌生，這款把字母改成「King Kong」，配上憤怒的大猩猩圖案，帶有惡搞趣味，如果平常愛吃KitKat的話，腳上也趕快穿同款吧！

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

#Snickers巧克力

喜歡多層次口感的人，一定難忘Snickers的焦糖夾心與酥脆堅果，飢餓時吃這款馬上能補足能量。Snickers款拖鞋包裝直接改成「Slippers」，有兩款配色，一個是巧克力色底配白邊，另一款是白底紅邊，造型都很Q。

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

拖鞋本身為厚底設計，有增高效果，鞋面上的巧克力包裝圖案簡單可愛，穿起來一點也不隨便，反而帶了幾分潮流感，再配上那個包裝袋，真的讓人想收藏。拖鞋一雙售價47,200韓元（約台幣1,141元）。

▲巧克力包裝拖鞋。（圖／翻攝自http://10x10.co.kr/）

鞋子品牌也經常與食物品牌合作，像先前推出搞怪炸雞懶人鞋的Crocs，又攜手了以小雞棉花糖著稱的美國零食Peeps，推出新鞋款。Peeps這品牌大家應該不太熟，但在美國可是復活節必吃的童年糖果，黃色小雞造型的棉花糖看起來很軟Q，放在懶人鞋上面搞怪又可愛，除了基本款黃色，還有桃紅和藍色，顏色超繽紛。

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關鍵字：

巧克力, 拖鞋, 厚底鞋, 韓國, 10x10, KitKat, Snickers, 健達巧克力
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