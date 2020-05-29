Nike x Travis Scott竟有可愛童鞋！盤點3雙「復古大地色」必收夯款

記者鮑璿安／台北報導

Nike x Travis Scott聯名鞋款 Air Max 270 React在各界揣測下終於迎來了官方親自揭曉，延續百搭大地色與 ACG 配色彰顯出90 年代的典型設計，多處都可見精緻Swoosh 標誌，甚至加碼推出超可愛童鞋尺寸，現在盤點以下3款話題性「復古大地色球鞋」必須迅速收下！

Nike x Travis Scott Air Max 270 Cactus Trails

▲Nike x Travis Scott Air Max 270 Cactus Trails真面目揭曉，還加碼可愛童鞋尺寸，用倒置的Swoosh標誌增添潮度，約NT$5,700（5月29日全球發售）。（圖／品牌提供）

Air Max 270 Cactus Trails輪廓神似 Air Max 93，遍佈鞋身的大地色與 Travis Scott 本人對於古著的喜愛密不可分，最出彩的鞋舌位置則融入了水藍色、紫色、棕色以突顯「 Cactus Trails 」細節，材質選擇上增強了鞋款的戶外實用性；當然不光是大人獨佔，連帶推出嬰幼童鞋款，注入倒置的Swoosh標誌，極具現代感設計與古典大地色相得益彰。

New Balance 327

▲New Balance 將在六月推出第二波復古形式鞋款，（依序）MS327JC1主打刷舊感配色；女性專屬WS327CPB走水藍色消暑，均NT$3,280。（圖／品牌提供）

New Balance 將在六月推出第二波復古形式鞋款，MS327JC1整體以刷舊感配色為主，鞋身N logo色塊區域改以麂皮材質設計，鞋頭以磚紅色麂皮拼接藍灰色抓皺尼龍，搭配焦糖色大底十分復古。另也有女性專屬WS327CPB則以不同色階的藍，搭配麂皮與網布，中底與大底以清爽的全白方式凸顯層次感。

ASICS亞瑟士GEL-NANDI OG

▲GEL-NANDI OG復刻90年代復古跑鞋，NT$2,980（圖／品牌提供）

GEL-NANDI鞋款滿20年之際，品牌推出GEL-NANDI OG復刻90年代復古跑鞋，除了誇張的流線造型是一大亮點，藍、橘色相佐的撞色視覺效果也傳遞濃厚玩味。當然，鞋款也保留跑鞋最主要的抓地力鞋釘，上腳每一步兼顧潮流與科技感，成為春夏之際實用跑鞋。

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