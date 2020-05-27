2020夏天必染「霧感奶霜髮」　晴空藍＋墨灰亞洲女孩最適合，超顯色又顯白

2020年春夏的生活明顯和過往幾年不同，英國流行趨勢權威WGSN分析，人們期待能自在的平衡自身與外在的聯繫，反映到視覺色彩上，也更偏好輕盈與柔和的感受。因此2020年夏天染髮，「擁有霧感光澤的奶霜髮色」成為大勢！

2020 春夏5大奶霜髮色

呼應奶霜髮色趨勢，萊雅沙龍專業L’ORÉAL PRO推出#ColorMeReal真我時尚色彩，一口氣提出5種絕美奶霜髮色，包括波本奶霜、杏桃奶霜、漿果奶霜、晴空奶霜、焙茶奶霜，展現時尚態度與個性色彩。

波本奶霜髮

波本威士忌Bourbon cask whisky是以內部經過烘烤處理的新橡木桶進行陳釀，讓酒色呈現大地感的溫潤琥珀色。應用在染髮上，可說是最百搭的「波本奶霜髮色」，微霧的咖啡髮色與光澤感，超適合都會以及健康膚色。

不用繁複步驟就能創造出白裡透紅的健康好氣色，搭配挑染還可變身為歐美系風格。

焙茶奶霜髮

焙茶是將綠茶以低溫炒製再冷卻而成的茶葉，獨特的製作過程不但使茶葉更顯其香氣，同時更加順口。焙茶奶霜髮色同樣在低調中帶有細節。膚色白的人可以挑戰深焙茶、健康膚色則可以挑戰雙倍奶霜或耳下內層挑染的霧感綠色。

杏桃奶霜髮

如同杏桃果泥搭上白色鮮奶油的人氣甜品，杏桃奶霜髮屬於柔和的橙色調，看起來樂觀、有活力。有別於前幾季冷色調的風行，暖色的杏桃奶霜可以將亞洲膚色襯托得更為柔和。搭配不同的挑染技巧，還可以創造出蜜桃橘，橘棕和咖啡色等多種變化。

漿果奶霜髮

濃郁漿果奶霜髮色優雅精緻，非常受歡迎。粉色多一點顯得時尚，紫色多一點則透露著性感魅力，搭配微霧金屬光芒，完美呈現出外柔內剛的力量。鮮豔色彩隨著每次洗髮，會漸漸轉變為暖咖啡或紫調的溫潤奶茶色，充滿個人特色不失質感，更是日常生活中的時髦關鍵。

晴空奶霜髮

晴空藍在藍色系中加入墨灰色，打造出霧感湛藍色彩，非常適合亞洲人的膚色，可以嘗試大膽的全頭漂髮，創造鮮明的潮流風格。

當然也可透過低調挑染，低調展現個性色澤。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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