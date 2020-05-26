宋慧喬6部經典韓劇造型解析　《藍色生死戀》出眾氣質迷倒粉絲

集美貌、氣質、聰敏於一身的宋慧喬，出道至今雖已不知不覺達24年，但魅力反而隨著歲月的增長而持續累積，成為多數人心中的女神代表，甚至吸引無數多男神級代表的注目，成為名副其實的「男神收割機」。今天就讓我們一同來回顧那些年宋慧喬在劇中的經典造型吧：

《順風婦產科》

雖說宋慧喬1996年時便因參加仙境Smart校服模特兒選拔大賽獲選第一名而出道，但一直到兩年後的長篇劇情喜劇《順風婦產科》才令觀眾注意到這位小女孩。劇中飾演吳家小女兒的宋慧喬，不但將叛逆的青春期少女演得幽默生動，從造型中也可看見當時風靡年輕族群的時髦元素，好比繽紛的髮夾、大腸髮圈、甚至鯊魚夾等都是必備髮飾，另外像是吊帶裝也是展現青春活力的服裝選擇。

《藍色生死戀》

2000年，宋慧喬接下了《藍色生死戀》的女主一角，命運的玩弄和糾葛的情感，加上演員們精湛的演技，使許多影迷們對這部戲留下深刻的印象，堪稱最催淚的韓劇。造型方面，宋慧喬多以簡樸的衣裝打扮呼應角色崔恩熙的背景設定：單色的針織開機衫搭配膝下長裙，偶而身著針織高領並戴上一條細膩的項鍊，藉此勾勒優雅氣質。然而多個時候均無配戴任何飾品，展現低調的性格。

《浪漫滿屋》

事隔四年後，宋慧喬和Rain主演的愛情喜劇片《浪漫滿屋》，播映僅三週時間便已突破30%的高收視佳績，結局更創下40.2%，由此可見《浪漫滿屋》的魅力有多麽強大。而為了呼應女主角韓智恩的無厘頭的搞怪性格，宋慧喬的服飾選擇多以繽紛色的為主，好比插畫圖印上衣，又或者將貼身的開釦針織衫混搭，營造撞色的俏麗活潑氣息。

然而面對層次感造型，宋慧喬也會將襯衫作為罩衫，並於衣擺打上結，抑或在寬鬆版型的上衣內穿上肩帶背心，並同樣於衣擺打結，巧妙勾勒出腰身曲線。飾品上，多樣化的耳環則成了造型上的風格巧思，且樣式多以垂墜式或中、大尺寸的為主選，藉此達到修飾臉型的效果。

《那年冬天風在吹》

為了突破自己的表演框架，宋慧喬在2013年接下《那年冬天風在吹》中，因天生視力障礙而失明的女主角。在戲劇開拍前宋慧喬特地花心思觀察盲人的生活習性與反射動作，就為了完美詮釋擔任的角色。造型方面，宋慧喬時常身著成熟女人味的衣裝，也會在外套和大衣衣領處繫上絲巾，提升高雅氣質，同時突顯端莊保守的性格。另外，優雅的珍珠耳環則成為劇中宋慧喬的首選耳飾。

《太陽的後裔》

雖然現實中王子和公主的幸福婚姻無法延續下去，但男女主角在《太陽的後裔》中的浪漫劇情早已深刻地印在粉絲們的腦海中。而為了呼應海外戰地營區的乾熱氣候與環境，宋慧喬的劇中穿著打扮則偏向簡單的率性女孩風，好比襯衫搭配短裙，展現專業卻不失女人味的野外職場裝扮，仔細觀察，襯衫樣式多以條紋或是花印款，和純白襯衫相比下少了拘謹的氛圍，再來像是西裝外套搭配T-Shirt也具相同道理。

《男朋友》

宋慧喬最近一部出演、於2018年播映的《男朋友》，劇中那俏麗的短髮造型不但成為女孩們仿效的時髦髮型範本，劇中講述的姐弟戀情更成為當時的主流話題。造型方面，宋慧喬除了嘗試多套同色系穿搭，如以粉色突顯溫柔甜潤的淑女氣質，紅色則提升了整體散發的好氣色。配件方面，精緻且細膩的K金首飾則成為氣質加乘的關鍵小巧思。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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