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夏日超推薦5款「控油粉底棒」　拯救脫妝、秒速補妝一支就夠

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揮別傳統粉條厚重、不自然的缺點，近幾年彩妝界推出的「粉底棒」可都是具有輕薄好推、用指腹就能輕鬆上妝等種種優點，堪稱新一代底妝神器！這次《美麗佳人》嚴選了5款具有控油效果的粉底棒，專門解決炎炎夏日大家最怕的脫妝、出油、斑駁等煩惱，出門絕對要帶一支在化妝包裡！

夏天必備5款控油粉底棒推薦！拯救底妝土石流、出油、秒速補妝都靠這一支就夠

Benefit Hello Happy粉底超級棒

2020年5月才推出的新品，正好趕上炎夏開端。粉底棒包裝上有可愛的笑臉圖案，呼應同系列Hello Happy柔焦防曬粉底液。粉底棒以乳油木裸膚微粒呈現絲滑妝感，裡面成份則有薰衣草萃取幫助抑油減緩脫妝，加上高度保濕的洋甘菊，塗抹起來質地超舒服，再加上16小時防水抗汗的訴求，是最適合夏天的無負擔底妝！

夏天必備5款控油粉底棒推薦！拯救底妝土石流、出油、秒速補妝都靠這一支就夠

台灣上市11色。

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植村秀無極限持久粉底棒

為了搭配無極限超時輕粉底推出的粉底棒，特別適合在「補妝」時使用，內含智慧吸油柔焦粉末，能針對容易出油的地方吸取過剩皮脂，搭配日本米萃取的保濕力可以抗暗沉。同時12色的選擇也很多，不僅能當作底妝，深色還可修容、淺色還可打亮。

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外出補妝使用，一抹瞬間立即去油，恢復霧面乾爽的底妝！

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蘭蔻零粉感超持久粉底棒

零粉感超持久粉底棒主打一抹由粉霜轉化成粉霧的質地，裡頭的珍珠吸油微粒可吸收肌膚多餘油脂，精準針對出油處吸油，讓毛孔、油光瞬間神隱。同時還有「珍珠光感粒子」幫助光線折射，藉此提亮膚色，所以上臉後一點都不厚重，臉色還有自然的提亮感。

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用指腹就能上妝，抹起來的感覺好輕好滑，還能超控油。

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YSL恆久完美無瑕粉底棒

質地看起來像固態粉霜，但只要輕抹上肌膚就會瞬間轉換質地，釋放出植物精油，讓粉霜化做奶油般好推勻。恆久完美無瑕粉底棒厲害的地方還有，粉體裡加了光感柔焦微粒與珍珠岩控油科技，這個配方可吸附超過本身4倍重的皮脂、汗水，所以一抹能吸油抗汗，帶來持久的清爽妝感。

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YSL粉底棒試色。

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歌劇魅影控油粉久好啵棒

歌劇魅影這支原本專為好萊塢電影後台所設計的「控油粉久好啵棒」，因為除了主打的「控油」長處，還有高聚光、超遮瑕、很持久等優點，也深受一般消費者喜愛，特別在「油田肌」間評價更高。輕油粉妝科技為肌膚帶來長效精確控油力，同時抗汗、抗水，加上經典微米濃縮粉體，可以迅速遮去毛孔，秒現無瑕好膚質。

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因為太受歡迎，除了粉底色之外，還陸續推出偏桃、偏橘等顏色，連修容、打亮、腮紅也都能秒速完成。

夏日超推薦5款控油粉底棒參考價錢

Benefit Hello Happy粉底超級棒SPF20／PA+++（共11色），NT$1,280
植村秀無極限持久粉底棒SPF21／PA++（共12色）9.3g，NT$1,750
蘭蔻零粉感超持久粉底棒（共5色）9g，NT$1,7o0
YSL恆久完美無瑕粉底棒（共10色），NT$1,900
歌劇魅影控油粉久好啵棒（共7色），NT$900

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 控油, 粉底棒, 底妝
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