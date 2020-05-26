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安格斯12星座一周運勢5/25-5/31　金星逆行！天秤、射手、摩羯感情波折多

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牡羊　3.21~4.20

即使背負著幾顆逆行星帶來的逆運，太陽、金星在羊座的本命宮還是給足了元氣!這週的羊座朋友運大盛，有機會沈浸在多方邀約、人氣熾手可熱的幸福中，此時多贏得一些別人的好感，將會為你帶來意料外的幸運。還沒有對象的人有機會在既有的人脈裡發展出一段更進一步的感情，甜蜜的陪伴勝過黏膩的牽絆。

【星星教授安格斯2020/5/25-5/31星座運勢】金星逆行，感情波折多！天秤、射手、摩羯愛情考驗來臨

金牛　4.21~5.20

運勢從亮轉黯，在太陽移轉之後，牛座各方面運勢或多或少的減了些光，牛兒當自強！感情方面的進展將能成為牛座枯燥工作中的另類調劑，可主動安排和對方一起分享生活的機會，藉由共同進行的事情讓親密關係更上一層樓。還沒有對象的單身牛，可以在社交活動中拓展人際關係，發揮自身的魅力。

雙子　5.21~6.20

本週的雙子思維清晰，能有聰明的判斷，適合運用這段時間做各種重要的決定與規畫、開啟新的計劃等。若能集中火力在既有的事業上，就能避免因為心有旁騖而分散能量，可以有著旗開得勝的好運。只是需要在感情和事業中找到平衡，避免全心投入事業，忽略了情人的想法；單身者有短暫的桃花邂逅。

巨蟹　6.21~7.21

雖然疫情趨緩，大家早已默默解禁，不過蟹座最好別放得太鬆，與人保持一小段警戒距離將能保障自己。這段時間和家人或關係親近者的互動增多，務必要謹言慎行，還沒有對象的蟹座可和家人或關係親近者安排一些活動。此時在各方走跳之下，蟹座人際關係變得比較熱鬧，人氣正在持續上昇，生活也會變得越來越精采有趣。

【星星教授安格斯2020/5/25-5/31星座運勢】金星逆行，感情波折多！天秤、射手、摩羯愛情考驗來臨

獅子　7.22~8.22

人群中總是自帶氣場的獅子，這週開始我行我素的態度將不再吃香，反而讓你在工作、感情上綁手綁腳。已有另一半的獅子將愈來愈懂得重視與對方的相處關係，並且在許多方面做出讓步，兩人個性還需要磨合，也還有許多考驗；期單身者有因工作而接觸到欣賞的對象，切忌不要主動招惹桃花，以免徒增愛情煩惱。人際關係表現不壞，下半個月之後，運勢持平，與他人的互動也逐漸變少。

處女　8.23~9.22

無論在工作或感情上，本週處女座似乎都給自己過高的標準、背負了過高的責任，雖然希望能夠更有作為、更能夠發揮表現，無奈有些事與願違，身邊有小人的挑撥是非，愈是親近的人愈可能在你背後搞小動作。已經有另一半的人，感情的穩定能讓你專心投入自己的嗜好興趣。單身者則要注意溝通，發揮自身性格的魅力。

天秤　9.23~10.22

金星逆行之下，就算人見人愛的天秤，也或多或少受到波及，人際運顯得有些倒退，大致上會維持在舊有的人際圈裡，在同溫層中相處愉快。工作方面只要有做到三思後行，就不怕出現無謂損失，穩紮穩打憑實力向前走！感情生活雖然有甜蜜，但也會有辛苦的一面，只有放軟身段，感情才有回頭的機會。

【星星教授安格斯2020/5/25-5/31星座運勢】金星逆行，感情波折多！天秤、射手、摩羯愛情考驗來臨

天蠍　10.23~11.22

人群中的蠍座相對來說較低調，自己本身也不喜歡太多追隨的目光，不過此日時社交活動有參加的必要，熱絡的人際將能為你逢凶化吉。單身者適合對愛展現雄心企圖，可望在職場或人際互動中找到對象。愛情伴隨工作而來，已有對象者感情進入一段黑暗期，因為既有問題無法解決而對愛欠缺動力。

射手　11.23~12.21

已有伴侶的射手此時感情關係步入穩定發展期，不過似乎仍貪心地探索其他感情支線的可能性，有些知己好友的默契甚至凌駕情人，也許該釐清自己對感情的想法，金星逆行的期間，很多考驗將讓你招架不住。對事業想法多，第六感有機會帶動事業運勢，衝勁十足，但要收斂光芒，避免人紅招嫉！

摩羯　12.22~1.19

金星逆行可能將魔羯這週運勢雪上加霜，特別是感情呈現一個撲朔迷離的情況，還沒有對象的魔羯座很可能因為愛情讓生活動了起來，這段新戀情逐漸進入正規經營，但快樂之後也別忽略了開始後的愛的煩惱。有對象的此時對於情人的變化百思不解，只能憑空猜測，此時朋友是最好的軍師，可以提供各種點子。

【星星教授安格斯2020/5/25-5/31星座運勢】金星逆行，感情波折多！天秤、射手、摩羯愛情考驗來臨

水瓶　1.20~2.18

瓶子同樣是水星運行的得利者，本週的你人氣極佳，就算的你低調沈默、與人交集不多，也能明顯感受到最近人們特別友善，也許是你自己的態度不知不覺在改變，自然也就聚集了人氣。感情緩步前進中，單身的你得沈住氣才能得到最後勝利。金錢財運業障較重，不得已的支出很多，如不能剋制欲望手頭就顯得有些吃緊。

雙魚　2.19~3.20

本週魚兒對身邊的某些人、事、物顯得特別的敏感脆弱，在和一些人互動時，反應也比以往還要敏銳。社交活動是魚兒此時的生活重點，因為人際關係而在情緒上特別容易感到滿足。已有對象且交往穩定的人將成家的計畫付諸實現，同時也即將展開新的人生。雙魚座可預先規畫接下來的假期，以免屆時發生問題補救不及。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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