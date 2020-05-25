童顏女神張娜拉升職雜誌副主編！時髦「西外」辦公穿搭是新主流指標　

童顏女神張娜拉出演新劇《Oh My Baby》啦！不僅那凍齡的外貌再次引起眾人討論，劇中飾演雜誌副主編的她，更成為上班穿著的新主流指標：

提到辦公穿搭，90%的人第一樣想到的單品絕對都是西裝外套，尤其微寬鬆的墊肩版型在這幾年悄悄成為了女孩們最喜愛的中性選。劇中張娜拉便透過簡單且內斂的大地色，混搭出幹練的成熟女人衣裝，並透過極簡風的小耳飾裝點高雅質感。

除此之外，該如何替嚴謹的西裝造型轉變風格呢？除了可以將襯衫換成T-Shirt、開襟衫或高領毛衣，也可在脖子處綁上短絲巾，輕鬆增添優雅的時尚風氣，如此造型法在近期多部韓劇中也可看見喔！

今日想走氣質淑女風的話，那就穿上軟毛呢外套吧！造型上你可以選擇和張娜拉搭配束領的襯衫，展現端莊的一面，抑或以柔軟面料的襯衫或T-Shirt，添入恰好的率性時髦。當然，珠寶首飾的點綴也是加分關鍵。

翻領大衣則是提升整體氣勢的時髦選！無論與帥氣褲裝搭配，又或者OL套裝，長版剪裁的大衣早已賦予強悍的魅力印象。然而你也可以選擇搭上印花短洋裝，注入俏麗女孩氣息。

離開辦公場合時，張娜拉則選擇穿上親膚的針織連帽衣，與風衣的組合既休閒又保有女性氣質。再來像是粉彩色的小外套，也是溫柔小姊姊的時髦必備款喔。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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