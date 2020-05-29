鄭恩彩、朴敏英職場穿搭都選成套西裝　衣櫥內至少要收藏一套　

來自韓國的設計師品牌avou avou，近期銀幕出鏡率超高，包括鄭恩彩在《The King：永遠的君主》、李寶英在《花樣年華－生如夏花》、文佳煐在《那個男人的記憶法》戲劇中都穿過；朴敏英先前在《她的私生活》中飾演畫廊策展人時，也用這個品牌展現俐落與幹練的風格，為職場穿搭做出最佳示範。

在 Instagram 查看這則貼文 avouavou 아보아보（@avouavou）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 1:59 張貼

鄭恩彩

鄭恩彩因《The King：永遠的君主》中大韓帝國總理一角，被譽為「最美總理」，要與其他政治大佬平起平坐，她的造型以俐落霸氣為主要選擇。她在上週剛剛播畢的 9、10 集中，就有兩套讓人驚艷的選擇，分別是皮革沙漏型西裝外套以及葡萄紫的成套西裝，這兩套穿搭就出自 avou avou，讓人看完後就很難忘記。值得一提的是，開播前釋出的首發劇照中，她穿著的紅色蕾絲洋裝強勢造型，也在洋裝外搭長版的 avou avou 大衣，與性感且張力十足的紅色蕾絲洋裝搭配起來，整體氣場超強大。

李寶英

李寶英在《花樣年華－生如夏花》飾演出身富裕家庭，卻經歷家道中落的單親媽媽。為了從內而外呈現這個角色的性格特質，服裝上的挑選，則以沈穩黑色系，但剪裁上有別緻小心機的氣質款式。

文佳煐

文佳煐在剛剛播畢的《那個男人的記憶法》飾演一位大明星，甜美優雅的氣質是這個角色的特色，且因有劇中劇正準備投入「女主播」角色的關係，讓造型師為她準備許多端莊優雅的套裝，包括多款avou avou軟呢套裝。卸下劇中劇主播角色的身份後，這位大明星甜美的氣質與巨星氣場，則透過avou avou的印花洋裝、彩色正裝、落肩大衣來展現。

在 Instagram 查看這則貼文 avouavou 아보아보（@avouavou）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 下午 10:11 張貼

朴敏英

朴敏英去年與金材昱搭擋演出《她的私生活》，劇中她飾演一名畫廊策展人，為了從造型埋下角色性格的線索，在劇中她常以職場正式穿搭現身，例如avou avou的招牌彩色成套西裝，再以內搭細肩帶小可愛、白色 T-Shirt 、同色系平口上衣等，營造出俐落卻不至於太過嚴肅的風格，這樣的穿搭小技巧很適合喜歡西裝的女孩們偷偷學起來！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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