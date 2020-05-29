fb ig video ETtoday search mobile

鄭恩彩、朴敏英職場穿搭都選成套西裝　衣櫥內至少要收藏一套　

>

來自韓國的設計師品牌avou avou，近期銀幕出鏡率超高，包括鄭恩彩在《The King：永遠的君主》、李寶英在《花樣年華－生如夏花》、文佳煐在《那個男人的記憶法》戲劇中都穿過；朴敏英先前在《她的私生活》中飾演畫廊策展人時，也用這個品牌展現俐落與幹練的風格，為職場穿搭做出最佳示範。

鄭恩彩

鄭恩彩因《The King：永遠的君主》中大韓帝國總理一角，被譽為「最美總理」，要與其他政治大佬平起平坐，她的造型以俐落霸氣為主要選擇。她在上週剛剛播畢的 9、10 集中，就有兩套讓人驚艷的選擇，分別是皮革沙漏型西裝外套以及葡萄紫的成套西裝，這兩套穿搭就出自 avou avou，讓人看完後就很難忘記。值得一提的是，開播前釋出的首發劇照中，她穿著的紅色蕾絲洋裝強勢造型，也在洋裝外搭長版的 avou avou 大衣，與性感且張力十足的紅色蕾絲洋裝搭配起來，整體氣場超強大。

西裝控本篇必看！值得認識的韓國品牌avou avou :《The King》鄭恩彩、《花樣年華》李寶英、朴敏英，韓劇女神都在穿！

西裝控本篇必看！值得認識的韓國品牌avou avou :《The King》鄭恩彩、《花樣年華》李寶英、朴敏英，韓劇女神都在穿！

西裝控本篇必看！值得認識的韓國品牌avou avou :《The King》鄭恩彩、《花樣年華》李寶英、朴敏英，韓劇女神都在穿！

李寶英

李寶英在《花樣年華－生如夏花》飾演出身富裕家庭，卻經歷家道中落的單親媽媽。為了從內而外呈現這個角色的性格特質，服裝上的挑選，則以沈穩黑色系，但剪裁上有別緻小心機的氣質款式。

西裝控本篇必看！值得認識的韓國品牌avou avou :《The King》鄭恩彩、《花樣年華》李寶英、朴敏英，韓劇女神都在穿！

文佳煐

文佳煐在剛剛播畢的《那個男人的記憶法》飾演一位大明星，甜美優雅的氣質是這個角色的特色，且因有劇中劇正準備投入「女主播」角色的關係，讓造型師為她準備許多端莊優雅的套裝，包括多款avou avou軟呢套裝。卸下劇中劇主播角色的身份後，這位大明星甜美的氣質與巨星氣場，則透過avou avou的印花洋裝、彩色正裝、落肩大衣來展現。

朴敏英

朴敏英去年與金材昱搭擋演出《她的私生活》，劇中她飾演一名畫廊策展人，為了從造型埋下角色性格的線索，在劇中她常以職場正式穿搭現身，例如avou avou的招牌彩色成套西裝，再以內搭細肩帶小可愛、白色 T-Shirt 、同色系平口上衣等，營造出俐落卻不至於太過嚴肅的風格，這樣的穿搭小技巧很適合喜歡西裝的女孩們偷偷學起來！

西裝控本篇必看！值得認識的韓國品牌avou avou :《The King》鄭恩彩、《花樣年華》李寶英、朴敏英，韓劇女神都在穿！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

涼鞋的季節又來了！平價品牌涼鞋總整理：Nike、Puma、New Balance⋯⋯（持續更新

夏天就是要穿美美的涼鞋！精品涼鞋一次看：Gucci、Balenciaga、Miu Miu⋯（不斷更新

為何人人都想要一只 Chanel J12手錶？香奈兒腕錶創意工作室總監 Arnaud Chastaingt為你解析J12的風格魅力

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, avou avou , 韓劇, 鄭恩彩, 李寶英, 朴敏英
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

皮卡丘軟糖造型超Q！限定熱帶水果口味　4款不同萌樣都想收

皮卡丘軟糖造型超Q！限定熱帶水果口味　4款不同萌樣都想收

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

鄭恩彩、朴敏英職場穿搭都選成套西裝　衣櫥內至少要收藏一套　 超巨大Ryan軟綿綿懶骨頭沙發　讓人想靠在上面耍廢一整天 這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣 「貝嫂」逆天美腿讓人看呆了　居家辦公熱褲搭拖鞋好親民 卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效 孔曉振微性感卡伯爵團拍C位　同框吳恬敏秀女力 星巴克SMART LOUNGE新門市　咖啡廳裡有辦公包廂、用APP訂餐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面